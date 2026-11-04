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Ligue Conférence - Journée 3 5 nov. 2026 - 12:45 New Balance Arena

Atalanta-Kairat Almaty sera diffusé en direct sur Sky Sport et en streaming sur NOW. Voici les détails pour suivre le match en temps réel.

L’Atalanta retrouve la New Balance Arena de Bergame pour affronter le Kairat Almaty en UEFA Conference League. Maurizio Sarri cherche des réponses après une période de forme loin d’être brillante en championnat.

L’Atalanta aborde ce rendez-vous européen avec le moral au plus bas : lors de la dernière journée de Serie A, elle a subi une lourde défaite 3-0 contre Parme, un résultat qui pèse et qui a encore compliqué sa situation au classement du championnat. En Conference League, l’équipe de Bergame occupe quant à elle la quinzième place de son groupe.

Le Kairat Almaty, équipe kazakhe dirigée par Rafael Urazbakhtin, ne traverse pas non plus une période particulièrement convaincante. L’équipe d’Almaty est trente et unième au classement de la Conference League et arrive à Bergame après des résultats en dents de scie, tant sur la scène européenne que dans son championnat national.

Pour l’Atalanta, c’est une occasion à ne pas manquer : une victoire à domicile pourrait redonner confiance au club et améliorer sa position au classement européen. Sarri a besoin de retrouver de la solidité et de la régularité dans les résultats.

Voici toutes les informations pour regarder le match en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Concernant l’Atalanta, aucune information officielle n’est disponible pour le moment sur les joueurs indisponibles ou les titulaires probables : d’autres précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi. Sur le banc, Maurizio Sarri devra faire ses choix en tenant compte du calendrier récemment chargé entre la Serie A et les coupes européennes.

Du côté des visiteurs, le Kairat Almaty est entraîné par Rafael Urazbakhtin. Pour l’équipe kazakhe non plus, aucun détail n’est actuellement disponible sur la composition probable, les blessures ou les suspensions : ces informations seront actualisées dès qu’elles seront disponibles.

Forme du moment

L’Atalanta aborde ce match avec un bilan inquiétant sur ses cinq dernières sorties : aucune victoire, deux nuls et trois défaites. Son résultat le plus récent est une lourde défaite 3-0 à domicile contre Parme en Serie A. Auparavant, les Bergamasques avaient fait match nul 2-2 contre la Fiorentina et 4-4 contre Frosinone, une rencontre qui illustre à elle seule les difficultés défensives de l’équipe. Sur ses cinq derniers matches, l’Atalanta a marqué neuf buts et en a encaissé douze, un chiffre qui met en évidence sa fragilité actuelle.

Le Kairat Almaty affiche un bilan plus équilibré, avec une victoire, trois nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Sa dernière sortie s’est soldée par un nul 1-1 contre le FC Altai Oskemen en championnat. Sa défaite la plus lourde sur cette période est le revers 5-1 subi contre le Panathinaïkos en Conference League. Au total, l’équipe kazakhe a marqué dix buts et en a encaissé dix lors de ses cinq derniers matches.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes confrontations entre l’Atalanta et le Kairat Almaty. Des informations supplémentaires sur l’historique des rencontres entre les deux équipes seront ajoutées dès qu’elles seront disponibles.

Classement

En Conference League, l’Atalanta occupe actuellement la quinzième place, tandis que le Kairat Almaty est trente et unième au classement général de la compétition.