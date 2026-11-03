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Regardez Kuwait SC contre Nasaf Qarshi en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Kuwait SC vs Nasaf Qarshi
Kuwait SC
Nasaf Qarshi
AFC Champions League Two

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct le match Kuwait SC contre Nasaf Qarshi en Ligue des champions de l’AFC 2 aujourd’hui.

Comment regarder Kuwait SC contre Nasaf Qarshi avec un VPN

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Présentation du match

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AFC Champions League Two - Journée 4

Kuwait SC reçoit Nasaf Qarshi en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes se retrouvent quelques jours seulement après leur premier affrontement dans cette phase de groupes.

Kuwait SC aborde ce match en grande forme, avec cinq victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Cette série comprend un large succès 7-0 en championnat et une victoire 6-2 contre Al-Tadhamon, signes d’une équipe qui marque beaucoup et défend bien.

Nasaf Qarshi aborde cette rencontre sous une pression plus forte. Le club ouzbek n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, pour deux nuls et deux défaites. Il se trouve derrière Kuwait SC dans le groupe A après s’être incliné lors du match aller.

Les deux équipes se sont affrontées la semaine dernière, Kuwait SC s’imposant 1-0 en déplacement en Ouzbékistan. Ce résultat a donné au club koweïtien un net avantage au classement du groupe et rend cette deuxième confrontation difficile pour Nasaf.

Alors que Kuwait SC domine à domicile et que Nasaf a besoin d’un résultat pour rester dans la course, l’enjeu est important dans ce groupe.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la diffusion du match, l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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