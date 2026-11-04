Comment regarder Kuching City contre Gangwon FC avec un VPN

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Avant-match

AFC Champions League Two - Journée 4 5 nov. 2026 - 07:15

Kuching City reçoit Gangwon FC en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à renforcer leur position dans le groupe H alors que la compétition entre dans une phase décisive.

Kuching City aborde cette rencontre sous une forte pression. Le club malaisien n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Sa campagne en phase de groupes est difficile, avec déjà des défaites face à Gangwon FC et Phnom Penh.

Gangwon FC reste sur une courte défaite 2-1 face à Ulsan HD FC en K-League 1, mais ses résultats sur la scène continentale sont plus encourageants. L’équipe sud-coréenne a battu Kuching City 1-0 lors du match aller, il y a quelques jours seulement, et occupe actuellement la deuxième place du groupe H.

Pour Kuching City, une défaite anéantirait tout espoir réaliste de qualification. Le club a marqué lors de quatre de ses cinq derniers matches, mais ses faiblesses défensives lui ont coûté cher tout au long de la phase de groupes.

Gangwon sait que deux rencontres rapprochées face au même adversaire peuvent jouer en faveur de l’une ou l’autre équipe. La récente défaite motivera Kuching City, qui pourrait aussi bénéficier du soutien de son public.

Alors que les positions se resserrent dans le groupe, chaque point compte. Voici toutes les informations nécessaires pour suivre en direct cette rencontre de Ligue des champions 2 de l’AFC.

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