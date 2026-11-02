Comment regarder Kashiwa Reysol contre Daejeon Hana Citizen avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques peuvent s’appliquer ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie beIN SPORTS 2

Choisissez un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Avant-match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 05:00

Kashiwa Reysol reçoit Daejeon Hana Citizen en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs cherchent à améliorer leur position sur la scène continentale alors que la phase de groupes se poursuit.

Le Reysol aborde la rencontre sur une bonne dynamique en championnat sous les ordres de Ricardo Rodriguez, après avoir battu Urawa Red Diamonds 4-0 lors de sa dernière sortie en J. League. Ce résultat lui donne confiance avant de retrouver une compétition dans laquelle il a eu plus de mal à marquer.

Sa dernière rencontre continentale s’est soldée par un match nul et vierge contre Ratchaburi FC, un résultat qui lui a permis de continuer à avancer sans toutefois marquer les esprits. Septième du classement de la zone Est, le Reysol doit gagner pour mettre véritablement la pression sur les équipes qui le devancent.

Daejeon Hana Citizen fait le déplacement depuis la Corée du Sud sous la direction de Sun-Hong Hwang, après un match nul 0-0 contre Jeonbuk Hyundai Motors lors de sa dernière rencontre de K-League 1. Son parcours continental a été irrégulier : son dernier résultat en Ligue des champions Élite de l’AFC est une défaite face au Vissel Kobe.

Neuvième du groupe Est, Daejeon peut de moins en moins se permettre de laisser filer des points. Un résultat positif au Japon contribuerait grandement à stabiliser son parcours.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Kashiwa Reysol contre Daejeon Hana Citizen, notamment les possibilités de suivre le match en streaming et l’heure du coup d’envoi.

Actualités des équipes et effectifs