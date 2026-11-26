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Ligue Europa - Journée 5 26 nov. 2026 - 15:00 Allianz Stadium

La Juventus reçoit l’Omonia Nicosie à l’Allianz Stadium de Turin pour une nouvelle journée de la phase de ligue de la Ligue Europa.

La Juventus aborde ce rendez-vous européen après sa victoire 4-0 contre Venezia en Serie A. Un succès acquis en seconde période, après une première mi-temps marquée par les sifflets du public local.

Luciano Spalletti a changé le cours du match à la pause, avant les buts de Woltemade, Koopmeiners, Cabal et Kolo Muani. En Europe, la Juventus occupe la cinquième place du classement.

L’Omonia, entraîné par Henning Berg, se présente à Turin après un match nul 1-1 contre l’APOEL en championnat. Lors de leur dernier match européen, le 5 novembre, les Chypriotes ont perdu 3-1 contre le NEC Nimègue.

Les visiteurs occupent la dix-huitième place du classement de la Ligue Europa et cherchent des points précieux lors d’un déplacement où le pronostic ne leur est pas favorable.

Retrouvez ci-dessous la chaîne de télévision, les options de streaming en direct et toutes les informations utiles pour suivre la rencontre.

Actualités des équipes

Pour la Juventus, entraînée par Luciano Spalletti, aucune information n’est actuellement disponible sur la composition probable, les blessures ou les suspensions. Des précisions seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Il en va de même pour l’Omonia de Henning Berg : aucune donnée officielle sur la composition, les absences ou les suspensions. Nous mettrons cette section à jour dès que de nouvelles informations seront disponibles.

Forme actuelle

La Juventus compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matchs. Son dernier résultat est une victoire 4-0 contre Venezia en Serie A, le 22 novembre. Auparavant, elle avait fait match nul 2-2 contre la Fiorentina, gagné 2-1 sur le terrain de l’AZ Alkmaar en Ligue Europa et 2-0 contre Naples, puis perdu 2-0 à Gênes. Son bilan total est de 11 buts marqués et 5 encaissés.

L’Omonia compte une victoire, un nul et trois défaites sur la même période. Son dernier match s’est soldé par un nul 1-1 contre l’APOEL en championnat. Avant cela, il y avait eu le 2-0 à l’extérieur contre l’Anorthosis, la défaite 3-1 face au NEC Nimègue en Ligue Europa, le 2-0 contre l’AEL Limassol et le 2-0 concédé face à l’AEK Larnaca. Les Chypriotes ont marqué 5 buts et en ont encaissé 7.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation remonte au 30 septembre 1999, lorsque la Juventus s’était imposée 5-0 à Turin en Ligue Europa. Au match aller, le 16 septembre 1999, elle avait gagné 5-2 sur le terrain de l’Omonia Nicosie. Sur les deux rencontres répertoriées, la Juventus a donc toujours gagné, avec 10 buts marqués et 2 encaissés.

Classement

Au classement de la Ligue Europa, la Juventus occupe la cinquième place, tandis que l’Omonia Nicosie est dix-huitième.