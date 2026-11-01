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Serie A - Journée 10 1 nov. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus-Napoli sera diffusé en direct et en exclusivité sur DAZN. Les abonnés pourront suivre le match via l’application sur tout appareil compatible ou en se rendant sur le site de la plateforme. Ceux qui sont abonnés à la fois à DAZN et à Sky pourront également suivre la rencontre sur la chaîne DAZN 1, disponible sur le canal 214 du décodeur Sky.

L’Allianz Stadium de Turin accueille dimanche soir le match en clôture de la dixième journée de Serie A entre la Juventus et le Napoli. Une affiche qui intervient à un moment délicat pour les deux équipes, bien que pour des raisons différentes.

La Juventus aborde ce match après une semaine difficile. La défaite 2-0 contre le Genoa a aggravé une crise de résultats qui dure depuis plusieurs semaines, et Luciano Spalletti sait bien que les prochains matchs pourraient être décisifs pour son avenir sur le banc de la Juventus. L’entraîneur a choisi de mettre son équipe au vert pour préparer la rencontre, soulignant ainsi toute l’importance qu’il accorde à cette affiche.

Le Napoli arrive à Turin dans un tout autre état d’esprit. Le club napolitain a écrasé Monza 4-1 lors de la dernière journée et cherche à confirmer après un début de saison irrégulier. Massimiliano Allegri ne pourra toutefois pas diriger son équipe depuis le banc : l’entraîneur originaire de Livourne est suspendu et, comme cela avait déjà été le cas à Monza, son adjoint Marco Landucci prendra les rênes du Napoli pendant les 90 minutes.

Du côté du Napoli, quelques incertitudes physiques demeurent. Amir Rrahmani et Frank Anguissa se sont rétablis et ont tous deux été retenus dans le groupe, mais ils ne sont pas encore à 100 % et leur titularisation n’est pas acquise. Lobotka est en revanche forfait sur blessure, et Kevin De Bruyne devrait prendre sa place devant la défense.

Pour la Juventus, la longue liste des absents pèse sur les choix de Spalletti, qui devra composer avec les joueurs disponibles. Une bonne nouvelle vient toutefois du retour de Jeff Ekhator, qui a repris l’entraînement collectif après la blessure qui lui avait fait manquer toute la première partie de saison.

Au classement, les deux équipes sont proches : le Napoli occupe une place légèrement plus élevée, mais aucune des deux n’a encore exprimé son potentiel. Pour la Juventus, en particulier, les trois points sont presque impératifs pour ne pas perdre davantage de terrain.

Voici toutes les informations pour savoir où regarder Juventus-Napoli en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Spalletti doit composer avec une liste d’indisponibles plutôt longue : Ekhator, Yildiz, Thuram-Ulien, Locatelli, Conceiçao, Celik, Nico Gonzalez, Milik et Grabara sont absents. L’entraîneur originaire de Certaldo devrait miser sur Vicario dans les buts, avec une défense à trois composée de Kalulu, Bremer et Lucumí. Au milieu, Koopmeiners et Douglas Luiz accompagneraient McKennie, tandis que Cambiaso et Boga occuperaient les couloirs. En attaque, le duo Kolo Muani-Zhegrova.

Du côté du Napoli, Allegri doit se passer de Buongiorno, Favasuli, Neres, Spinazzola, Alisson et Lobotka. Rrahmani et Anguissa ont été retenus dans le groupe, mais leur titularisation reste incertaine. Le onze probable comprend Meret dans les buts, une défense avec Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin et Olivera, De Bruyne à l’organisation du jeu avec McTominay et Anguissa, ainsi que le trio offensif Politano-Hojlund-Lang.

État de forme

La Juventus aborde ce rendez-vous avec un bilan préoccupant : lors de ses cinq derniers matchs, entre Serie A et Ligue Europa, elle a obtenu deux victoires, un nul et deux défaites. Le point le plus bas a été la débâcle à domicile contre la Lazio (0-3), suivie de la défaite 2-0 face au Genoa à Marassi. Les deux victoires ont été remportées contre Lecce en championnat et le Celta Vigo en Ligue Europa, tandis que le nul 2-2 contre Rennes complète ce bilan.

Le Napoli, à l’inverse, montre des signes plus encourageants malgré quelques faux pas. Le club napolitain a remporté trois de ses cinq derniers matchs et en a perdu deux. Son succès le plus récent est la nette victoire 4-1 sur le terrain de Monza, précédée d’un nul 3-3 contre la Roma. Entre les deux, il y a eu la victoire 4-3 contre Bodø/Glimt en Ligue des champions et les défaites contre Venise et Villarreal. Au total, le Napoli a marqué treize buts lors de ses cinq derniers matchs, mais en a encaissé onze, signe d’un secteur défensif qui doit encore trouver sa stabilité.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à janvier 2026, lorsque la Juventus s’était largement imposée 3-0 à l’Allianz Stadium. Avant ce résultat, toutefois, le Napoli avait dominé leurs duels : trois victoires consécutives entre 2024 et 2025, à domicile comme à l’extérieur. Sur les cinq dernières confrontations en Serie A, le Napoli compte donc trois succès contre un pour la Juventus, la série étant complétée par un nul 0-0 en septembre 2024.

Classement

Au classement de Serie A, le Napoli occupe la septième place, tandis que la Juventus est neuvième : trois points pourraient sensiblement modifier la situation des deux équipes.