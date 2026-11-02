Comment regarder Jeonbuk Hyundai Motors FC contre Johor Darul Ta'zim avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 05:00

Jeonbuk Hyundai Motors reçoit Johor Darul Ta'zim en Ligue des champions Élite de l’AFC. Les deux clubs abordent ce rendez-vous continental important pour chacun d’eux dans des dynamiques contrastées.

Jeonbuk traverse une période difficile en matière de résultats ces dernières semaines. L’équipe de Jeong-Yong Chung n’a remporté aucun de ses quatre derniers matches, toutes compétitions confondues, et sa défaite à domicile contre Vissel Kobe lors de sa précédente rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC la place sous pression avant ce rendez-vous.

Johor Darul Ta'zim arrive en Corée du Sud dans une bien meilleure dynamique. L’équipe de Xisco Munoz a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont deux victoires consécutives en Ligue des champions Élite de l’AFC contre Pohang Steelers et Port FC. Elle aborde cette rencontre avec la confiance d’une équipe qui a trouvé son rythme.

Le classement reflète l’écart de forme entre les deux clubs à ce stade de la compétition. Jeonbuk occupe la dixième place du groupe Est, tandis que JDT est quatrième. Les champions de Malaisie ont donc une réelle occasion de consolider leur position en obtenant un résultat à l’extérieur.

Pour Jeonbuk, il est impératif de réagir. Une deuxième défaite continentale en trois matches compromettrait sérieusement ses chances de qualification, et jouer à domicile lui offre l’occasion de mettre fin à une série de quatre rencontres sans victoire.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder cette rencontre de Ligue des champions Élite de l’AFC en direct.

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