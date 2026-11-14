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Regardez Irlande du Nord-Ukraine en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Irlande du Nord vs Ukraine
Irlande du Nord
Ukraine
UEFA Nations League B

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de Ligue B de la Ligue des nations de l’UEFA entre l’Irlande du Nord et l’Ukraine aujourd’hui.

Comment regarder Irlande du Nord - Ukraine avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

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  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
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BelgiqueDAZN
SuisseDAZN
CanadaFubo
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  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  • Accédez au diffuseur officiel. Rendez-vous sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Avant-match

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UEFA Nations League B - Journée 5
Windsor Park

Actualité des équipes et effectifs

Irlande du Nord vs Ukraine Équipes probables

3-4-2-1
Irlande du Nord crest
Irlande du Nord
NIR
Formation
Ukraine crest
Ukraine
UKR
3-5-2
P. CharlesP. CharlesT. AtchesonT. Atchesonteam-logoC. BrownR. McConvilleR. McConvilleI. PriceI. PriceJ. DevennyJ. DevennyE. GalbraithE. GalbraithT. HumeT. HumeS. CharlesS. Charlesteam-logoP. KellyJ. DonleyJ. DonleyA. TrubinA. TrubinI. ZabarnyiI. Zabarnyiteam-logoE. Sarapiyteam-logoT. Mykhavkoteam-logoI. KrupskyiV. MykolenkoV. MykolenkoY. NazarynaY. NazarynaO. OcheretkoO. OcheretkoI. VarfolomeevI. VarfolomeevR. YaremchukR. Yaremchukteam-logoI. Krasnopir
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Ukraine
UKR
3-4-2-1
Irlande du Nord

Onze de départ

Ukraine

Entraineur

  • M. O'Neill
  • A. Maldera

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