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Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

Inter - Manchester City Women sera diffusé en direct sur Disney+. Voici comment accéder à la retransmission.

L’Inter reçoit Manchester City Women au stade Brianteo de Monza pour une rencontre de Women’s Champions League. Les deux équipes s’affrontent alors que leurs ambitions européennes restent intactes, dans un match qui pourrait s’avérer décisif pour leurs parcours respectifs dans la compétition.

L’Inter aborde ce rendez-vous avec confiance après une série positive en championnat. L’équipe de David Sassarini a battu l’AC Milan 3-0 lors de la dernière journée de Serie A féminine, confirmant une solidité défensive devenue sa marque de fabrique cette saison. En Women’s Champions League, toutefois, l’Inter sait que le niveau monte sensiblement.

Manchester City Women, entraîné par Andree Jeglertz, a répondu avec autorité aux défis récents en WSL. Les Citizens ont écrasé West Ham 5-0 lors de la dernière journée de championnat, un résultat qui témoigne de la qualité offensive d’un groupe capable de produire régulièrement un football de haut niveau.

En Europe, City a fait match nul 1-1 contre le Paris Saint-Germain lors de sa dernière sortie en Women’s Champions League, un résultat qui laisse la qualification ouverte. Jeglertz sait qu’une victoire en Italie donnerait un élan important à son équipe au classement du groupe.

Les deux formations occupent respectivement les huitième et neuvième places du classement de la Women’s Champions League, signe que chaque point compte à ce stade de la compétition. L’équipe qui fera preuve de la plus grande détermination à Monza aura l’occasion de franchir une étape importante.

Voici toutes les informations pour suivre le match à la télévision et en streaming en direct.

Actualités des équipes

Du côté de l’Inter, David Sassarini n’a pas encore dévoilé son onze de départ probable. Aucune information n’est disponible pour le moment concernant les joueuses indisponibles ou suspendues. Des précisions seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Manchester City Women, Andree Jeglertz n’a pas communiqué sa composition probable ni donné d’indications sur d’éventuelles absences pour blessure ou suspension. De nouvelles informations sur les équipes seront disponibles dans les heures précédant le match.

Forme du moment

L’Inter affiche un bilan récent de trois victoires, un match nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Sassarini s’est imposée 3-0 contre le Milan lors de sa dernière rencontre, après avoir battu la Lazio sur le même score. Le seul revers de cette période est survenu en Women’s Champions League contre l’OL Lyonnes, sur le lourd score de 6-0. Le match nul et vierge face au Napoli Femminile complète un bilan marqué par une certaine solidité en Serie A.

Manchester City Women a enregistré trois victoires et deux matches nuls lors de ses cinq dernières sorties. Après le 5-0 infligé à West Ham, les Citizens avaient déjà fait preuve de régularité avec un succès 3-2 contre Brighton et une victoire 2-1 sur le terrain de London City Lionesses. Les deux matches nuls, contre le PSG en Ligue des champions et contre Manchester United en WSL, n’ont pas entamé la confiance d’un groupe qui marque régulièrement.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les précédentes confrontations directes entre l’Inter et Manchester City Women. Les informations disponibles ne permettent pas de dresser un bilan historique entre les deux formations.

Classement

Au classement de la Women’s Champions League, l’Inter occupe actuellement la huitième place, tandis que Manchester City Women est neuvième.