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Serie A Femminile - Journée 5 1 nov. 2026 - 06:30

Inter-Lazio, en football féminin, est diffusé en direct sur DAZN. Voici comment accéder à la retransmission du match.

L’Inter et la Lazio s’affrontent en Serie A féminine dans un duel entre deux équipes aux ambitions et aux dynamiques très différentes. L’équipe de David Sassarini reçoit celle de Gianluca Grassadonia dans une rencontre qui peut avoir des conséquences concrètes sur la position des deux clubs au classement.

L’Inter aborde ce rendez-vous après une lourde défaite 6-0 contre l’OL Lyonnes en Ligue des champions féminine, un résultat qui a interrompu une série positive en championnat. L’équipe occupe la troisième place de Serie A féminine, un classement qui témoigne de la solidité bâtie par Sassarini au fil de la saison.

La Lazio de Grassadonia traverse en revanche une période difficile. Onzième au classement, elle se déplace après avoir subi trois défaites lors de ses cinq derniers matches, un bilan qui l’a reléguée dans le bas du tableau.

Lors de leurs récentes confrontations, l’Inter a pris le dessus sur la Lazio avec une certaine régularité, notamment lors d’une nette victoire 5-2 en avril dernier. Cette série de résultats pèse inévitablement sur l’état d’esprit des deux équipes avant ce match.

Pour l’Inter, c’est l’occasion de consolider sa place dans le haut du classement après la lourde défaite européenne. Pour la Lazio, les trois points sont en revanche presque indispensables pour s’éloigner de la zone dangereuse. Voici toutes les informations pour suivre le match en direct.

Actualités des équipes

Du côté de l’Inter, David Sassarini n’a pas encore communiqué la composition officielle ni d’informations sur d’éventuelles blessures ou suspensions. Des nouvelles de l’équipe seront communiquées dès qu’elles seront disponibles, à l’approche du coup d’envoi.

Pour la Lazio de Gianluca Grassadonia, aucune composition probable ni information sur les joueuses indisponibles ou suspendues n’est disponible pour le moment. D’autres nouvelles de l’équipe seront ajoutées dans les prochaines heures.

État de forme

L’Inter a enregistré deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Cette dernière défaite est survenue en Ligue des champions féminine contre l’OL Lyonnes, sur le lourd score de 6-0, interrompant une période positive en championnat. Auparavant, l’Inter avait battu le Parma Calcio 1913 sur le score de 3-0 et le Como Women sur celui de 2-0. Sur ces cinq rencontres, l’équipe a gardé sa cage inviolée à deux reprises.

La Lazio aborde ce match avec un bilan d’une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq dernières sorties. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre le Como Women, précédé d’une défaite 1-0 contre la Ternana Femminile. La Lazio s’est également inclinée 3-1 contre la Roma et 2-1 contre la Fiorentina, ne prenant qu’un point lors de ses trois derniers déplacements en championnat.

Confrontations directes

L’Inter a battu la Lazio 5-2 en avril 2026 en Serie A féminine, lors de la confrontation la plus récente entre les deux équipes. Sur les cinq derniers duels, l’Inter s’est imposée trois fois, pour un nul et une seule victoire de la Lazio. Le match de février 2025, terminé sur le score de 4-4, reste le plus serré de la série. L’Inter s’est également imposée 2-0 en novembre 2025 et 1-0 en novembre 2024.

Classement

En Serie A féminine, l’Inter occupe la troisième place tandis que la Lazio est onzième. L’Inter entend rester parmi les équipes qui luttent pour les premières places, tandis que la Lazio a besoin de points pour s’éloigner du bas du classement.