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Ligue des Champions
team-logoInter
Stadio Brianteo
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Regardez Inter contre Manchester City Women en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Inter vs Manchester City Women
Inter
Manchester City Women
Ligue des Champions

Comment regarder le match de Ligue des champions féminine entre l’Inter et Manchester City Women : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

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crest
Ligue des Champions - Journée 4
Stadio Brianteo

Inter - Manchester City Women sera diffusé en direct sur Disney+. Voici comment regarder la rencontre.

L’Inter reçoit Manchester City Women au Stadio Brianteo de Monza pour un match de Ligue des champions féminine. Les deux équipes s’affrontent alors que leurs ambitions européennes restent intactes, dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la suite de leur parcours dans la compétition.

L’Inter aborde ce rendez-vous avec confiance après une série de résultats positifs en championnat. L’équipe de David Sassarini a battu l’AC Milan 3-0 lors de la dernière journée de Serie A féminine, confirmant une solidité défensive devenue l’une de ses marques de fabrique cette saison. En Ligue des champions féminine, l’Inter sait toutefois que le niveau monte sensiblement.

Manchester City Women, entraîné par Andree Jeglertz, a répondu avec autorité à ses récents défis en WSL. Manchester City Women a écrasé West Ham 5-0 lors de la dernière journée de championnat, un résultat qui témoigne des qualités offensives d’un groupe capable de produire régulièrement un football de haut niveau.

En Europe, Manchester City Women a fait match nul 1-1 face au Paris Saint-Germain lors de sa dernière sortie en Ligue des champions féminine, un résultat qui laisse la qualification encore ouverte. Jeglertz sait qu’une victoire en Italie donnerait à son équipe un élan important au classement du groupe.

Les deux équipes occupent respectivement les huitième et neuvième places du classement de la Ligue des champions féminine, signe que chaque point compte à ce stade de la compétition. Celle qui fera preuve de la plus grande détermination à Monza aura l’occasion de franchir une étape importante.

Voici toutes les informations pour suivre le match à la télévision et en streaming en direct.

Actualités des équipes

Inter vs Manchester City Women compositions

4-4-2
Inter crest
Inter
INT
Formation
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI
4-2-3-1
team-logoC. Runarsdottirteam-logoC. RobustelliniE. BartoliE. Bartoliteam-logoS. van Diementeam-logoI. Andresteam-logoM. TomasevicB. GlionnaB. Glionnateam-logoH. Bugejateam-logoM. Milinkovicteam-logoE. Polliteam-logoK. VilhjalmsdottirA. YamashitaA. YamashitaJ. RoseJ. RoseG. PriorG. PriorK. CasparijK. CasparijC. WamserC. WamserI. BeneyI. BeneyG. ClintonG. ClintonA. FujinoA. FujinoS. CoffeyS. CoffeyL. BlindkildeL. BlindkildeM. FowlerM. Fowler
Manchester City Women crest
Manchester City Women
MCI
4-4-2
Inter

Onze de départ

Manchester City Women

Remplaçants

Entraineur

  • D. Sassarini
  • A. Jeglertz

Du côté de l’Inter, David Sassarini n’a pas encore dévoilé son onze de départ probable. Aucune information n’est actuellement disponible concernant d’éventuelles absences ou suspensions. Des précisions seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Manchester City Women, Andree Jeglertz n’a pas communiqué sa composition probable ni donné d’indications sur d’éventuelles absences pour blessure ou suspension. D’autres informations sur les équipes seront disponibles dans les heures précédant le match.

Forme récente

INT

INT - Forme

PAR
V3-0
NAP
N0-0
OLL
D6-0
LAZ
V3-0
MIL
V0-3
But marqué (encaissé)
9/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
0/5
MCI

MCI - Forme

BHA
V3-2
MAN
N1-1
PSG
N1-1
LCL
V1-2
WHU
V5-0
But marqué (encaissé)
12/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

L’Inter reste sur trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Sassarini a battu l’AC Milan 3-0 lors de sa dernière rencontre, après s’être imposée contre la Lazio sur le même score. Son seul revers sur cette période est survenu en Ligue des champions féminine face à l’OL Lyonnes, sur le lourd score de 6-0. Le nul vierge contre Napoli Femminile complète un tableau marqué par une solidité d’ensemble en Serie A.

Manchester City Women a enregistré trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Après le 5-0 infligé à West Ham, Manchester City Women avait déjà fait preuve de régularité avec une victoire 3-2 contre Brighton et un succès 2-1 sur le terrain de London City Lionesses. Les deux nuls, face au PSG en Ligue des champions et à Manchester United en WSL, n’ont pas entamé la confiance d’un groupe qui marque régulièrement.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible concernant les précédentes confrontations directes entre l’Inter et Manchester City Women. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir un bilan historique entre les deux équipes.

Classement

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
BarcelonaBarcelonaBAR
3300192+179
V
V
V
2
Chelsea FC WomenChelsea FC WomenCHE
422030+38
N
V
N
V
3
OL LyonnesOL LyonnesOLL
3210140+147
V
N
V
4
Arsenal WomenArsenal WomenARS
321062+47
V
N
V
5
JuventusJuventusJUV
320183+56
V
V
D
6
Real Madrid FemeninoReal Madrid FemeninoRMA
413064+26
V
N
N
N
7
Paris Saint GermainParis Saint GermainPSG
312072+55
N
V
N
8
Bayern MunichBayern MunichFCB
312074+35
N
V
N
9
InterInterINT
311127-54
D
N
V
10
Manchester City WomenManchester City WomenMCI
30304403
N
N
N
11
HB KoegeHB KoegeHBK
3102510-53
D
V
D
12
SL BenficaSL BenficaBEN
310227-53
D
D
V
13
ServetteServetteSER
3102614-83
V
D
D
14
BK Haecken FFBK Haecken FFBKH
402215-42
N
N
D
D
15
Paris FCParis FCPAR
4022510-52
D
N
N
D
16
Austria Wien WAustria Wien WWIE
301226-41
D
N
D
17
RomaRomaROM
301208-81
D
D
N
18
Oud-Heverlee LeuvenOud-Heverlee LeuvenOUD
3012110-91
D
D
N
Qualification to 1/4 finals
Qualification pour les quarts de finale

Au classement de la Ligue des champions féminine, l’Inter occupe actuellement la huitième place, tandis que Manchester City Women se trouve au neuvième rang.

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