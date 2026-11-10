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Ligue des Champions - Journée 4 10 nov. 2026 - 15:00 Stadio Brianteo

Inter - Manchester City Women sera diffusé en direct sur Disney+. Voici comment regarder la rencontre.

L’Inter reçoit Manchester City Women au Stadio Brianteo de Monza pour un match de Ligue des champions féminine. Les deux équipes s’affrontent alors que leurs ambitions européennes restent intactes, dans une rencontre qui pourrait s’avérer décisive pour la suite de leur parcours dans la compétition.

L’Inter aborde ce rendez-vous avec confiance après une série de résultats positifs en championnat. L’équipe de David Sassarini a battu l’AC Milan 3-0 lors de la dernière journée de Serie A féminine, confirmant une solidité défensive devenue l’une de ses marques de fabrique cette saison. En Ligue des champions féminine, l’Inter sait toutefois que le niveau monte sensiblement.

Manchester City Women, entraîné par Andree Jeglertz, a répondu avec autorité à ses récents défis en WSL. Manchester City Women a écrasé West Ham 5-0 lors de la dernière journée de championnat, un résultat qui témoigne des qualités offensives d’un groupe capable de produire régulièrement un football de haut niveau.

En Europe, Manchester City Women a fait match nul 1-1 face au Paris Saint-Germain lors de sa dernière sortie en Ligue des champions féminine, un résultat qui laisse la qualification encore ouverte. Jeglertz sait qu’une victoire en Italie donnerait à son équipe un élan important au classement du groupe.

Les deux équipes occupent respectivement les huitième et neuvième places du classement de la Ligue des champions féminine, signe que chaque point compte à ce stade de la compétition. Celle qui fera preuve de la plus grande détermination à Monza aura l’occasion de franchir une étape importante.

Voici toutes les informations pour suivre le match à la télévision et en streaming en direct.

Actualités des équipes

Du côté de l’Inter, David Sassarini n’a pas encore dévoilé son onze de départ probable. Aucune information n’est actuellement disponible concernant d’éventuelles absences ou suspensions. Des précisions seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de Manchester City Women, Andree Jeglertz n’a pas communiqué sa composition probable ni donné d’indications sur d’éventuelles absences pour blessure ou suspension. D’autres informations sur les équipes seront disponibles dans les heures précédant le match.

Forme récente

L’Inter reste sur trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. L’équipe de Sassarini a battu l’AC Milan 3-0 lors de sa dernière rencontre, après s’être imposée contre la Lazio sur le même score. Son seul revers sur cette période est survenu en Ligue des champions féminine face à l’OL Lyonnes, sur le lourd score de 6-0. Le nul vierge contre Napoli Femminile complète un tableau marqué par une solidité d’ensemble en Serie A.

Manchester City Women a enregistré trois victoires et deux nuls lors de ses cinq dernières sorties. Après le 5-0 infligé à West Ham, Manchester City Women avait déjà fait preuve de régularité avec une victoire 3-2 contre Brighton et un succès 2-1 sur le terrain de London City Lionesses. Les deux nuls, face au PSG en Ligue des champions et à Manchester United en WSL, n’ont pas entamé la confiance d’un groupe qui marque régulièrement.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible concernant les précédentes confrontations directes entre l’Inter et Manchester City Women. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir un bilan historique entre les deux équipes.

Classement

Au classement de la Ligue des champions féminine, l’Inter occupe actuellement la huitième place, tandis que Manchester City Women se trouve au neuvième rang.