L’Ajax affronte le FC Sion jeudi soir à la Johan Cruijff ArenA, en match retour des barrages de la Ligue Europa Conférence. L’équipe de l’entraîneur Míchel Sánchez défend une avance de 4-2 et la rencontre sera cette fois à suivre gratuitement en direct à la télévision ou sur internet pour tout le monde aux Pays-Bas.

Le coup d’envoi à Amsterdam sera donné le jeudi 27 août à 20 heures. En cas de bon résultat, l’Ajax peut s’assurer une place en phase de ligue de la Ligue Europa Conférence, après que le club amstellodamois s’est offert une excellente position la semaine dernière en Suisse.

Le match aller contre Sion avait été moins simple à suivre pour de nombreux supporters. La rencontre devait être achetée pour 4,99 euros via KIJK et plusieurs téléspectateurs avaient en outre rencontré des problèmes avec le livestream.

Pour le retour, c’est différent. Ziggo Sport détient les droits de diffusion et retransmet Ajax - FC Sion en direct sur la chaîne principale de Ziggo Sport, disponible pour les clients Ziggo sur le canal 14.

Les amateurs de football sans abonnement chez Ziggo pourront eux aussi regarder le match gratuitement. Via Ziggo Sport Free, il est possible, après avoir créé un compte gratuit, d’accéder au livestream d’Ajax contre le FC Sion.

Cela vaut notamment pour les personnes qui ont la télévision et internet chez d’autres fournisseurs. Elles n’ont donc pas besoin de souscrire un abonnement complémentaire à Ziggo Sport pour regarder le match européen de l’Ajax.

La diffusion commencera à 19 h 25 avec l’avant-match, avant le coup d’envoi prévu à 20 heures. L’arbitre autrichien Julian Weinberger a été désigné par l’UEFA pour diriger la rencontre à la Johan Cruijff ArenA.

L’Ajax abordera le retour avec une marge confortable grâce à sa victoire 4-2 en Suisse. Le vainqueur de cette double confrontation se qualifiera pour la phase de ligue de la Ligue Europa Conférence.