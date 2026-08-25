Xavi sera officiellement présenté mardi après-midi à 16 h 30 comme le nouveau sélectionneur des Pays-Bas. L’ancien milieu de terrain espagnol s’adressera aux médias pour la première fois dans ses nouvelles fonctions lors de la conférence de presse, tandis que Nigel de Jong prendra également la parole. Regardez ici en direct la première conférence de presse de Xavi.







