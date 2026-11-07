Comment regarder Houston Dynamo FC contre St. Louis City avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 19:00 Shell Energy Stadium

Houston Dynamo FC reçoit St. Louis City au Shell Energy Stadium pour un match de saison régulière de Major League Soccer qui compte dans la course aux play-offs pour les deux équipes.

Le Dynamo de Ben Olsen occupe la cinquième place de la Conférence Ouest, mais ses résultats récents sont irréguliers. Après une victoire contre les Seattle Sounders, il s’est incliné 3-1 face aux Portland Timbers lors de son dernier match.

St. Louis City arrive en difficulté sous la direction de Yoann Damet. L’équipe visiteuse a perdu ses trois derniers matches de MLS, encaissant huit buts sur cette période, et se rend à Houston sans véritable dynamique.

Le Dynamo cherchera à profiter des difficultés de St. Louis à l’extérieur. Le soutien du public de Houston au Shell Energy Stadium pourrait peser dans la balance alors que l’équipe tente de consolider sa place en vue des play-offs.

Pour St. Louis, ce match est l’occasion d’enrayer une série de défaites préjudiciable. Un résultat à Houston lui donnerait un véritable élan à l’approche de la dernière ligne droite de la saison.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Houston Dynamo FC contre St. Louis City en direct.

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