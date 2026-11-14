Comment regarder Gotham FC contre Kansas City Current avec un VPN

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. Sélectionnez un fournisseur de services VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

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Présentation du match

NWSL - Demi finales 15 nov. 2026 - 15:00

Gotham FC et Kansas City Current s’affrontent en playoffs de NWSL. L’équipe de Rose Lavelle reçoit au Sports Illustrated Stadium après avoir décroché sa place dans le dernier carré grâce à une victoire 1-0 contre Seattle Reign.

Gotham aborde cette rencontre en forme, avec trois victoires lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent est ce court succès face au Reign, et l’équipe de Juan Carlos Amoros reste désormais sur deux victoires consécutives avant ce match de playoffs.

Kansas City Current est l’équipe la plus en forme avant cette confrontation. L’équipe de Chris Armas a remporté chacun de ses cinq derniers matches, marquant beaucoup et encaissant peu de buts. Parmi ses résultats récents figure une large victoire 5-1 contre Bay FC.

Le Current occupe la quatrième place du classement de NWSL, tandis que Gotham FC est en tête. Ce duel s’annonce passionnant entre la meilleure équipe de la saison régulière et une formation qui a trouvé son rythme au meilleur moment.

Ces deux clubs se sont affrontés quatre fois récemment, avec un bilan équilibré et des écarts toujours serrés. Attendez-vous à une nouvelle rencontre disputée. Voici tout ce qu’il faut savoir pour la regarder.

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