Comment regarder France - Turquie avec un VPN

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Présentation du match

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

La France reçoit la Turquie dimanche soir au Stade Matmut Atlantique, à Bordeaux. L’équipe de Zinedine Zidane doit obtenir un résultat pour rester dans la course à la première place du groupe A1 de la Ligue des nations de l’UEFA.

Les Bleus abordent cette rencontre après une lourde défaite 3-1 face à l’Italie, jeudi à San Siro. Ce revers a mis fin au début de mandat sans défaite de Zidane à la tête de l’équipe de France. Pio Esposito a inscrit un doublé pour l’Italie, et les faiblesses défensives françaises ont été exposées tout au long de la seconde période.

La situation au sein du groupe s’est depuis aggravée. Dayot Upamecano a quitté le rassemblement pour des raisons personnelles et est retourné au Bayern Munich. Il s’ajoute à une liste d’absents déjà longue, qui comprend William Saliba, Jules Kounde, Maxence Lacroix, Manu Kone, Ousmane Dembele et Esteban Lepaul.

Le retour attendu de Kylian Mbappe dans le onze de départ constitue le seul motif d’optimisme pour Zidane. L’attaquant du Real Madrid avait manqué la défaite contre l’Italie. Sa présence à Bordeaux devrait apporter davantage de tranchant à une attaque française qui a manqué de rythme et de vitesse dans le jeu à Milan.

La Turquie arrive en mauvaise forme, après avoir perdu ses cinq matches de Ligue des nations cette saison. L’équipe de Sergen Yalcin s’est inclinée 2-1 face à la Belgique jeudi et occupe la dernière place du groupe, sans avoir pris le moindre point lors de la phase de ligue.

La France a remporté le match aller 1-0 en septembre et devrait de nouveau prendre les trois points. Zidane attendra toutefois une réaction, tant dans la performance que dans l’organisation, après la défaillance défensive contre l’Italie.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder France - Turquie en direct.

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