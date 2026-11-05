Comment regarder Everton contre Coventry City avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 6 nov. 2026 - 15:00 Hill Dickinson Stadium

Everton reçoit Coventry City au Hill Dickinson Stadium pour un match de Premier League qui intervient à un moment décisif de la saison pour les deux clubs.

L’équipe de David Moyes aborde cette rencontre après une victoire âprement disputée à Newcastle United lundi soir (1-0), obtenue grâce à un but de Thierno Barry en seconde période. Ce succès prolonge une bonne série de résultats, Everton ayant remporté deux matches de suite toutes compétitions confondues.

Kiernan Dewsbury-Hall s’est distingué ces dernières semaines. Lors de la seule victoire contre Newcastle, il a délivré trois passes clés et parcouru 11,9 km. Les performances du joueur de 28 ans attirent largement l’attention, et les appels à sa convocation en équipe première d’Angleterre se multiplient à l’approche de la prochaine fenêtre internationale.

Coventry, dirigé par Frank Lampard, a quelque chose à prouver après une série de résultats contrastés. Le club occupe la 16e place du classement de Premier League et cherchera à s’appuyer sur son impressionnante victoire 3-1 à Sunderland lors de sa dernière sortie en championnat.

Jack Grealish est toujours absent du groupe d’Everton. Le milieu prêté par Manchester City n’a pas joué lors des deux derniers matches à la suite d’un manquement à la discipline du club rapporté par la presse, et l’entraîneur David Moyes a donné peu d’indications sur la date à laquelle le joueur de 31 ans pourrait de nouveau être disponible.

Moyes n’a évoqué que brièvement la situation de Grealish, déclarant que le club prendrait une décision sur sa disponibilité le moment venu. Cette incertitude pèse sur la préparation d’Everton, même si ses récents résultats suggèrent que l’équipe a su faire sans lui.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Everton contre Coventry City, notamment la chaîne de télévision, les possibilités de diffusion en direct, l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des deux équipes.

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