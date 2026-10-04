Une décision arbitrale survenue dans les dernières secondes du match entre les sélections de Tunisie et de Libye des moins de 20 ans, qui s'est soldé par un match nul 1-1 samedi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations des jeunes 2027, a suscité une large colère au sein de la sélection libyenne, après l'annulation d'une contre-attaque qui a failli lui offrir le but de la victoire, en raison d'une situation de hors-jeu qui a provoqué une vive polémique, bien qu'elle fût valable selon les lois du jeu.

L'arbitre assistant a signalé un hors-jeu sur l'attaquant libyen lors d'une contre-attaque rapide dans le temps additionnel, après que le gardien tunisien Slim Bouaskar s'était avancé dans la surface de réparation de son adversaire pour participer à l'exécution d'un corner, dans une tentative d'arracher un but qui aurait pu sauver les espoirs de la Tunisie de se qualifier.

La sélection libyenne a récupéré le ballon et s'est lancée dans une contre-attaque au cours de laquelle ses joueurs ont cru disposer d'une large supériorité numérique, à savoir 4 joueurs contre un seul joueur tunisien, avant que l'arbitre assistant n'intervienne et ne lève son drapeau pour signaler un hors-jeu, ce qui a provoqué de vives protestations de la part des joueurs libyens et des membres du staff technique, dont plusieurs se sont rués vers l'arbitre pour contester sa décision.

Malgré la vivacité des protestations, la décision était conforme aux lois de la Fédération internationale de football, car l'attaquant libyen avait dépassé la ligne médiane d'environ un mètre, et il n'y avait derrière lui, parmi les joueurs tunisiens, que le gardien Bouaskar, qui s'était avancé dans la surface de réparation adverse pour exécuter le corner, ce qui a placé l'attaquant en position de hors-jeu au moment où le ballon lui a été transmis.

Les lois du jeu stipulent qu'un hors-jeu est signalé lorsqu'une partie de la tête, du corps ou des jambes du joueur se trouve dans la moitié de terrain adverse, à l'exception de la ligne médiane, et plus proche de la ligne de but que le ballon et que l'avant-dernier joueur adverse, tout en tenant compte des conditions d'interférence dans le jeu.

Dans ce cas, la présence d'un autre joueur tunisien derrière l'attaquant, ou une transmission du ballon avant qu'il n'ait dépassé la ligne médiane, aurait suffi à éviter le hors-jeu.

Le match s'est terminé sur un score nul de 1-1, après que Dhirar Brik eut ouvert le score pour la sélection tunisienne à la 24e minute, avant que Moussa Ibrahim n'égalise pour la Libye à la 64e minute, mettant fin aux espoirs de la Tunisie de se disputer le billet de qualification, tandis que la Libye a gâché une précieuse occasion de récolter les trois points, qui lui auraient offert un espoir supplémentaire avant son dernier match face au Maroc, prévu mardi.