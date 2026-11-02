Comment regarder East Bengal FC contre Al-Seeb avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 3 nov. 2026 - 08:45

East Bengal FC reçoit Al-Seeb en Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes cherchent à améliorer leur position dans le groupe D et à préserver leurs chances sur la scène continentale.

Les deux clubs se sont affrontés il y a quelques semaines à peine lors du match aller, qui s’est soldé par un nul vierge ne satisfaisant pleinement aucun des deux camps. Un nouveau match nul ne servirait guère les ambitions de l’une ou l’autre équipe à ce stade de la compétition.

East Bengal aborde cette rencontre sur une série nationale plutôt satisfaisante, avec deux victoires consécutives en Super League. Un succès 5-1 contre Inter Kashi et une victoire 4-0 face à Churchill Brothers ont montré que l’équipe indienne pouvait marquer beaucoup de buts lorsqu’elle est en confiance, même si sa défaite 3-2 contre Al Shorta dans la compétition continentale plus tôt ce mois-ci reste préoccupante.

Le parcours continental d’Al-Seeb est plus difficile. Le club omanais a perdu ses trois autres matches de Ligue des champions 2 de l’AFC, en dehors de son nul contre East Bengal, encaissant quatre buts sans en marquer contre Al-Hussein SC et Al Shorta. Ses résultats sur la scène nationale apportent un peu de réconfort, son dernier match s’étant soldé par une victoire 2-0 contre Sohar.

East Bengal occupant la troisième place et Al-Seeb la quatrième du groupe D, l’enjeu est clair. Aucune des deux équipes ne peut se permettre un nouveau match nul si elle veut conserver de réelles chances de qualification.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder East Bengal FC contre Al-Seeb.

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