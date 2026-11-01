Comment regarder Deportivo de A Coruna contre Osasuna avec un VPN

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. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, mobile ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

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Avant-match

LaLiga - Journée 11 2 nov. 2026 - 15:00 Abanca-Riazor

Le Deportivo de A Coruña reçoit Osasuna à l’Abanca-Riazor, à La Corogne, pour une rencontre de Liga importante pour ces deux équipes de la deuxième moitié du classement.

L’équipe d’Antonio Hidalgo aborde ce match sur une série de résultats contrastés : après une victoire contre Auriense en Coupe du Roi, elle s’est inclinée 1-0 face à l’Atletico Madrid en championnat. Un nul contre Levante et deux défaites consécutives ont laissé le Deportivo à la 13e place. Le club aura à cœur de trouver de la régularité à domicile.

Osasuna reste sur une défaite 2-0 contre Séville lors de sa dernière sortie en Liga, mais a également signé une victoire confortable face à l’Atletico Calatayud en Coupe du Roi en milieu de semaine. L’équipe de Jagoba Arrasate occupe la 15e place et a besoin de points pour prendre ses distances avec la zone de relégation.

L’Abanca-Riazor est un stade où les visiteurs ont du mal à s’imposer, et le Deportivo comptera sur le soutien de son public pour aller chercher les trois points. L’équipe a montré qu’elle pouvait marquer, mais son bilan défensif est préoccupant depuis quelques semaines.

Du côté d’Osasuna, Ante Budimir mène l’attaque et sera le principal danger. Les visiteurs ont les qualités nécessaires pour mettre en difficulté un Deportivo qui a encaissé un but lors de chacun de ses trois derniers matches officiels.

Cette rencontre oppose deux équipes séparées par seulement deux places au classement de la Liga. Voici toutes les informations pour regarder le match en direct.

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