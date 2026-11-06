Comment regarder DC United contre New York City FC avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Audi Field

DC United reçoit New York City FC à l’Audi Field, à Washington, DC, pour un match de saison régulière de Major League Soccer aux enjeux différents pour les deux équipes.

Le DC United de Rene Weiler arrive dans une situation désespérée. Cinq défaites consécutives en MLS, dont un revers 3-0 à domicile face à Columbus Crew le 31 octobre, ont laissé DC United à la 14e place de la conférence Est, avec une saison déjà pratiquement terminée.

NYCFC aborde ce match à la 11e place de la conférence Est, avec encore quelque chose à jouer alors que la saison régulière touche à sa fin. L’équipe de Pascal Jansen a fait match nul 1-1 contre le CF Montréal lors de sa dernière sortie, un résultat qui ne l’aide guère dans sa course aux playoffs.

New York City FC a manqué de régularité tout au long du mois d’octobre, alternant victoires, nuls et défaites, mais reste en lice pour une place en playoffs alors que les matchs à disputer se font rares dans l’ensemble de la conférence.

Pour DC United, la victoire est impérative afin de préserver le peu de dignité qui lui reste au terme d’une saison difficile. Pour NYCFC, prendre les trois points à l’extérieur serait un résultat marquant qui maintiendrait en vie ses minces espoirs de qualification pour les playoffs.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder DC United contre New York City FC en direct.

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