Comment regarder Crystal Palace FC Women contre Charlton Athletic avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 9 8 nov. 2026 - 09:00 Copperjax Community Stadium

Crystal Palace FC Women reçoit Charlton Athletic au Copperjax Community Stadium, à Bromley, pour un match de WSL entre deux équipes en difficulté dans le bas du classement.

Palace occupe la 13e place du classement de la WSL, mais aborde ce match sur une série difficile. L’équipe de Josanne Potter a perdu ses cinq derniers matches, en championnat et en coupe, encaissant 11 buts au passage.

Charlton ne va guère mieux. L’équipe de Karen Hills occupe la 14e place et n’a remporté qu’un seul de ses cinq derniers matches. Sa victoire 2-0 contre Bristol City en WSL Cup est la seule éclaircie d’une période autrement morose.

Le bilan des confrontations directes penche en faveur de Palace. Crystal Palace a remporté les deux dernières rencontres, dont une victoire 3-0 en WSL Cup en septembre 2026. La seule victoire de Charlton lors des trois derniers duels remonte à janvier 2023, à domicile.

Alors que les deux clubs ont désespérément besoin de points et de confiance, cette rivalité locale revêt une réelle importance, quelle que soit leur place respective au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Crystal Palace FC Women contre Charlton Athletic en direct.

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