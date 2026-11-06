Comment regarder CF Montréal - Vancouver Whitecaps avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 16:00 Saputo Stadium

Le CF Montréal reçoit les Vancouver Whitecaps au stade Saputo pour un match de saison régulière de Major League Soccer. À l’approche des dernières semaines de la saison, les deux équipes connaissent des situations bien différentes.

L’équipe de Philippe Eullaffroy occupe la 15e place de la conférence Est, loin dans la seconde moitié du classement, et n’a plus rien à jouer. Avec quatre défaites lors de ses cinq derniers matches, Montréal a depuis longtemps vu s’envoler tout espoir de participer aux playoffs et termine la saison avec pour seul enjeu sa fierté.

Vancouver arrive à Montréal en tête de la conférence Ouest, et le groupe de Jesper Soerensen aborde cette rencontre avec une véritable dynamique. Les Whitecaps ont remporté trois de leurs cinq derniers matches et inscrit cinq buts face au Seattle Sounders FC lors de leur dernière sortie, un résultat qui souligne leur efficacité à l’approche des playoffs.

Pour Soerensen, une victoire à l’extérieur conforterait la première place de Vancouver dans l’Ouest. Les Whitecaps ne peuvent pas considérer la rencontre face à Montréal, en difficulté, comme une simple formalité, mais la dynamique des deux équipes penche nettement en leur faveur.

De son côté, Eullaffroy voudra voir ses joueurs terminer la saison avec une certaine dignité après un mois d’octobre éprouvant. Le soutien du public au stade Saputo offre un appui à Montréal, même si, à ce stade, les enjeux sont essentiellement personnels.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder CF Montréal - Vancouver Whitecaps en direct.

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