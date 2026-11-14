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L’ancien gardien de Premier League Brad Friedel estime que Marcus Rashford et Kobbie Mainoo peuvent s’épanouir sous les ordres du nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino. La légende américaine a cité l’ascension de Dele Alli à Tottenham Hotspur comme preuve des qualités d’entraîneur de l’Argentin.

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Le nouvel entraîneur hérite d’un effectif en difficulté

Friedel estime que l’arrivée de Pochettino la semaine prochaine, avec un contrat de deux ans et demi, peut relancer Manchester United à Old Trafford après le limogeage de Michael Carrick jeudi. Une série de huit matches sans victoire en Premier League a laissé Manchester United à la 18e place du classement. Rashford a connu de grandes difficultés pendant cette période, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive en huit apparitions toutes compétitions confondues cette saison.

Le modèle de Tottenham inspire un renouveau chez les jeunes

Après avoir recruté Alli en 2015, alors âgé de 18 ans, l’Argentin l’a vu inscrire 55 buts et délivrer 48 passes décisives en 194 matches. Alli a également été élu meilleur jeune joueur et retenu dans l’équipe type de l’année par la PFA deux saisons de suite, en 2015-2016 et 2016-2017. Durant cette période, Tottenham a terminé une fois deuxième et deux fois troisième, et atteint sa première finale de Ligue des champions.

Interrogé par Sam Matterface, Gabby Agbonlahor et Scott Minto sur talkSPORT, Friedel, ancien gardien des États-Unis, a expliqué pourquoi Rashford et Mainoo pourraient suivre le même chemin : « Plutôt que de chercher à rallier un joueur expérimenté à sa cause, je pense qu’il va prendre sous son aile certains des jeunes joueurs au potentiel incroyable.

« Quelqu’un comme Marcus Rashford pourrait vraiment s’épanouir sous ses ordres si Mauricio décide de miser sur lui. Mainoo aussi, et d’autres joueurs de ce genre. Regardez ce qu’il a fait avec Dele Alli à Tottenham quand il est arrivé : la situation était un peu similaire. Il sait très bien donner aux joueurs qu’il veut intégrer à son système et à la culture du club le sentiment d’être exceptionnels.

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« Il excelle dans ce domaine, et tout son staff aussi. Ils font preuve de compassion, vous donnent le sentiment d’être désiré, peut-être même meilleur que vous ne l’êtes, tout en veillant à ce que vous travailliez dur.

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« Nous avons regardé beaucoup de matches de Manchester United et, après certains d’entre eux, nous nous sommes dit : “Par moments, leurs adversaires travaillent simplement plus dur qu’eux.” Ce n’est pas acceptable. C’est un aspect du jeu sur lequel il ne transigera pas du tout, et le nom inscrit au dos de votre maillot n’a absolument aucune importance à ses yeux. »

Le bras de fer contractuel met le capitaine du club à l’épreuve

L’attention se porte également sur la manière dont le nouvel entraîneur gérera le capitaine du club, Bruno Fernandes, alors que l’avenir à long terme du milieu portugais à Manchester reste incertain. Le capitaine a déjà rejeté une deuxième offre de nouveau contrat de la direction, et son contrat actuel doit expirer à la fin de la saison.

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Interrogé sur la volonté éventuelle de Pochettino de conserver le meneur de jeu dans l’effectif de l’équipe première, Friedel a ajouté : « Je pense qu’il voudra garder les joueurs talentueux au club, mais il ne tolérera pas que Bruno ait un ego démesuré, si c’est le cas. Je ne connais pas du tout Bruno personnellement. Mauricio n’est pas idiot. Il voudra les meilleurs joueurs sur le terrain, mais il exigera qu’ils soient pleinement impliqués.

« S’ils ne le sont pas, il fera très vite le nécessaire pour les faire partir. J’imagine qu’il essaiera d’abord de travailler avec lui et, s’il estime qu’il ne trouvera pas sa place, je ne pense pas qu’il hésitera à le remplacer.

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« C’est un joueur de très haut niveau, nous le savons tous. Mauricio instaure une culture au club. S’il n’y adhère pas, il devra partir. »

Un choc contre Liverpool attend le nouveau staff

Pochettino quittera son poste auprès de la sélection des États-Unis après les prochains matches de celle-ci contre Haïti, afin de commencer à travailler à Manchester la semaine prochaine. Son mandat à Old Trafford débutera par un redoutable rendez-vous de Premier League contre le grand rival Liverpool, le 22 novembre. Instaurer une éthique de travail sans relâche et obtenir l’engagement total de ses cadres sera essentiel pour sortir le club de la zone de relégation.