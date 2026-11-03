Comment regarder Buriram United contre Kashima Antlers avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 4 nov. 2026 - 07:15

Buriram United reçoit Kashima Antlers en Ligue des champions Élite de l’AFC. Le club thaïlandais veut rester en lice dans la compétition face à l’un des clubs les plus titrés du Japon.

Buriram aborde cette rencontre sous pression. L’équipe de Mark Jackson occupe la 13e place du classement de la zone Est et ses deux défaites consécutives lors de ses deux dernières sorties en Ligue des champions Élite de l’AFC compromettent sérieusement ses chances de qualification.

Ses résultats sur la scène nationale sont également irréguliers. Une courte victoire contre Pattani FC en championnat thaïlandais a été suivie d’une défaite face à Sisaket United, tandis que sa dernière sortie continentale s’est soldée par un match nul 1-1 contre Gamba Osaka.

Kashima arrive dans un tout autre état d’esprit. L’équipe de Toru Oniki est deuxième du classement de la zone Est et a remporté ses deux derniers matches en Ligue des champions Élite de l’AFC, dont une nette victoire 3-0 contre Pohang Steelers.

Kashima a marqué beaucoup de buts ces dernières semaines, inscrivant notamment quatre buts contre Cerezo Osaka en J. League quelques jours seulement avant ce déplacement en Thaïlande. L’équipe aborde cette rencontre sur une bonne dynamique.

Pour Buriram, la victoire est impérative s’il veut rester dans la course. Pour Kashima, un résultat positif conforterait sa place parmi les équipes de tête du groupe Est.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Buriram United contre Kashima Antlers, notamment l’heure du coup d’envoi, les modalités de diffusion en direct et les dernières informations sur les équipes.

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