Comment regarder Bristol City contre Wolverhampton Wanderers avec un VPN

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Présentation du match

Championship - Journée 14 4 nov. 2026 - 15:00 Ashton Gate

Wolverhampton Wanderers se déplace à Ashton Gate pour affronter Bristol City en Championship, avec l’ambition, pour l’équipe de Cesar Peixoto, de poursuivre sur sa bonne dynamique récente.

Wolverhampton arrive à Bristol à la septième place du classement. Ce match représente un véritable enjeu dans la course à la montée pour une équipe qui n’a perdu qu’une seule de ses quatre dernières rencontres de Championship.

Bristol City, dirigé par Michael Skubala, occupe la quinzième place et a besoin d’un résultat positif pour enrayer une baisse de régime qui ne lui a permis de remporter qu’un seul de ses cinq derniers matches.

Bristol City a certes battu Bolton Wanderers 2-3 à domicile lors de son dernier match, mais les deux défaites consécutives subies auparavant face à Sheffield United et Blackburn Rovers auront donné à Skubala des raisons de s’inquiéter.

Wolverhampton, à l’inverse, aborde cette rencontre sur une bonne dynamique. Sa victoire 3-0 contre Cardiff City lors de son dernier match a confirmé qu’il figure parmi les équipes les plus régulières du championnat depuis un mois.

Les deux clubs se sont affrontés en compétition ces dernières années, Wolverhampton remportant leurs deux dernières confrontations. Peixoto espère que cette familiarité apportera de la confiance plutôt qu’un excès de confiance.