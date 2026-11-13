Comment regarder Brighton & Hove Albion Women contre Liverpool FC Women avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

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. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web du diffuseur sportif détenteur des droits ou ouvrez son application officielle de streaming.

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 10 14 nov. 2026 - 12:15 Broadfield Stadium

Brighton & Hove Albion Women reçoit Liverpool FC Women au Broadfield Stadium, à Crawley, pour un match de WSL qui aura des répercussions sur le classement des deux clubs.

L’équipe de Brighton dirigée par Arturo Ruiz aborde ce match sur une série de résultats contrastés, avec trois victoires lors de ses cinq dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Son dernier résultat en WSL est une défaite 2-1 face à Tottenham Hotspur Women, mais elle a rebondi en milieu de semaine avec une victoire 3-1 contre Watford en WSL Cup.

Liverpool arrive sous pression. L’équipe de Gareth Taylor peine à trouver de la régularité ces dernières semaines et a perdu trois de ses cinq derniers matches. Cette série comprend notamment une défaite 4-1 contre West Ham United en WSL, suivie peu après d’un revers 1-2 face à Arsenal Women en championnat.

Brighton occupe la septième place du classement de la WSL, tandis que Liverpool est douzième. Cet écart donne à la rencontre un enjeu différent pour chaque équipe.

Les confrontations directes entre ces clubs sont serrées : leurs récents duels se sont soldés par des scores étriqués dans plusieurs compétitions. Aucune des deux équipes ne peut se permettre de sous-estimer l’autre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de WSL en direct.

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