Comment regarder Brighton & Hove Albion contre Brentford avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion reçoit Brentford à l’American Express Community Stadium pour un match de Premier League qui revêt une réelle importance pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Fabian Hürzeler aborde cette rencontre en pleine confiance après sa victoire maîtrisée 1-0 jeudi sur le terrain de Getafe en Ligue Conférence. Il s’agit de son cinquième match consécutif sans encaisser de but dans cette compétition. Brighton monte en puissance sur plusieurs tableaux et occupe actuellement la troisième place du classement de Premier League.

Malick Yalcouyé a inscrit le but de la victoire en Espagne d’une tête à la 64e minute, portant son total à quatre réalisations cette saison. Brighton a eu 61 % de possession face au bloc bas et tenace de Getafe. Hürzeler a salué la force mentale de son groupe, capable d’arracher ce résultat lors d’une soirée européenne exigeante.

Brentford se présente à l’Amex à la septième place. L’équipe de Keith Andrews affiche des résultats contrastés en championnat, mais se montre parfois impressionnante. Brentford a battu Nottingham Forest 2-0 lors de sa dernière sortie en Premier League et cherchera à obtenir un résultat face à une équipe de Brighton qui pourrait ressentir la fatigue de son déplacement à Madrid jeudi.

Andrews peut compter sur un effectif stable, même si le mercato hivernal de Brentford fait déjà parler. Le club a clairement indiqué que l’arrière gauche El Hadji Malick Diouf ne partirait pas cet hiver, malgré l’intérêt annoncé de Chelsea et de Liverpool. Une position qui souligne les ambitions du club du Gtech Community Stadium.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Brighton contre Brentford en direct, notamment la chaîne de télévision, les modalités de diffusion en streaming et l’heure du coup d’envoi.

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