Comment regarder Brighton & Hove Albion contre Brentford avec un VPN

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Présentation du match

Premier League - Journée 10 8 nov. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion reçoit Brentford à l’American Express Community Stadium pour une rencontre de Premier League qui revêt un véritable enjeu pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Fabian Hürzeler aborde ce rendez-vous en pleine confiance après sa victoire maîtrisée 1-0 sur le terrain de Getafe, jeudi en Ligue Conférence. Elle a ainsi signé son cinquième match consécutif sans encaisser de but dans cette compétition. Brighton monte en puissance sur plusieurs fronts et occupe actuellement la troisième place du classement de Premier League.

Malick Yalcouyé a inscrit le but de la victoire en Espagne d’une tête à la 64e minute, portant son total à quatre réalisations cette saison. Brighton a eu 61 % de possession face au bloc bas difficile à percer de Getafe. Hürzeler a salué la force mentale de son effectif, capable d’aller chercher le résultat lors d’une soirée européenne exigeante.

Brentford se présente à l’Amex à la septième place. L’équipe de Keith Andrews affiche des résultats contrastés en championnat, mais se montre parfois impressionnante. Brentford a battu Nottingham Forest 2-0 lors de sa dernière sortie en Premier League et cherchera à obtenir un résultat face à une équipe de Brighton peut-être fatiguée par son déplacement à Madrid jeudi.

Andrews peut compter sur un effectif bien établi, même si le mercato hivernal de Brentford fait déjà les gros titres. Le club a clairement indiqué que l’arrière gauche El Hadji Malick Diouf ne partirait pas cet hiver, malgré l’intérêt rapporté de Chelsea et de Liverpool, signe des ambitions qui animent le Gtech Community Stadium.