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Premier League
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The American Express Community Stadium
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Regardez Brighton & Hove Albion contre Brentford en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

Brighton vs Brentford
Brighton
Brentford
Premier League

Tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct Brighton & Hove Albion contre Brentford en Premier League aujourd’hui.

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Présentation du match

crest
Premier League - Journée 10
The American Express Community Stadium

Brighton vs Brentford compositions

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Formation
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenL. DunkL. DunkL. VuskovicL. VuskovicO. BoscagliO. BoscagliCostinhaCostinhaP. GrossP. GrossD. GomezD. GomezC. AndresC. AndresY. AyariY. AyariM. De CuyperM. De CuyperC. KostoulasC. KostoulasC. KelleherC. KelleherS. van den BergS. van den BergA. HickeyA. HickeyM. KayodeM. KayodeK. AjerK. AjerV. JaneltV. JaneltD. OuattaraD. OuattaraM. SangareM. SangareK. SchadeK. SchadeK. Lewis-PotterK. Lewis-PotterI. ThiagoI. Thiago
Brentford crest
Brentford
BRE
4-2-3-1
Brighton

Onze de départ

Brentford

Remplaçants

Entraineur

  • Fabian Hürzeler
  • K. Andrews

Brighton & Hove Albion reçoit Brentford à l’American Express Community Stadium pour une rencontre de Premier League qui revêt un véritable enjeu pour les deux clubs à ce stade de la saison.

L’équipe de Fabian Hürzeler aborde ce rendez-vous en pleine confiance après sa victoire maîtrisée 1-0 sur le terrain de Getafe, jeudi en Ligue Conférence. Elle a ainsi signé son cinquième match consécutif sans encaisser de but dans cette compétition. Brighton monte en puissance sur plusieurs fronts et occupe actuellement la troisième place du classement de Premier League.

Malick Yalcouyé a inscrit le but de la victoire en Espagne d’une tête à la 64e minute, portant son total à quatre réalisations cette saison. Brighton a eu 61 % de possession face au bloc bas difficile à percer de Getafe. Hürzeler a salué la force mentale de son effectif, capable d’aller chercher le résultat lors d’une soirée européenne exigeante.

Brentford se présente à l’Amex à la septième place. L’équipe de Keith Andrews affiche des résultats contrastés en championnat, mais se montre parfois impressionnante. Brentford a battu Nottingham Forest 2-0 lors de sa dernière sortie en Premier League et cherchera à obtenir un résultat face à une équipe de Brighton peut-être fatiguée par son déplacement à Madrid jeudi.

Andrews peut compter sur un effectif bien établi, même si le mercato hivernal de Brentford fait déjà les gros titres. Le club a clairement indiqué que l’arrière gauche El Hadji Malick Diouf ne partirait pas cet hiver, malgré l’intérêt rapporté de Chelsea et de Liverpool, signe des ambitions qui animent le Gtech Community Stadium.

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