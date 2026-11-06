Comment regarder Bourg en Bresse Peronnas - Le Puy avec un VPN

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Présentation du match

Ligue 3 - Journée 12 7 nov. 2026 - 08:45

Bourg en Bresse Peronnas reçoit Le Puy pour un match de Ligue 3 dont l’enjeu est très différent pour les deux équipes. Le club à domicile est en pleine lutte pour le maintien, tandis que les visiteurs visent la première moitié du classement.

Bourg en Bresse a manqué de régularité cette saison et occupe la 18e place du classement de Ligue 3. Avec trois défaites lors de ses quatre dernières sorties en championnat, l’équipe aborde cette rencontre sans dynamique favorable.

Sixième, Le Puy fait partie des équipes les plus régulières du championnat. Ses trois victoires lors de ses quatre derniers matches de Ligue 3 témoignent de réelles ambitions cette saison.

Les confrontations directes à domicile sont favorables à Bourg en Bresse, mais Le Puy arrive en meilleure forme. L’écart entre les deux équipes au classement actuel pourrait peser dans cette rencontre.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Ligue 3, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières informations sur les équipes.

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