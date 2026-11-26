Le match Borac Banja Luka-Atalanta sera diffusé en Italie sur Sky Sport et NOW. Retrouvez ci-dessous les chaînes TV et les options de streaming disponibles pour le regarder en direct.

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Ligue Conférence - Journée 4 26 nov. 2026 - 15:00 Banja Luka Stadium

Le Borac Banja Luka reçoit l'Atalanta au Banja Luka Stadium, dans la ville bosnienne de Banja Luka, en Conference League. Pour l'équipe de Maurizio Sarri, c'est un déplacement européen dans un stade difficile.

L'Atalanta reste sur un 4-4 contre l'Inter, dimanche 22 novembre. Dans ce match à huit buts, elle est revenue après avoir été menée 2-0, 3-1 puis 4-2. L'égalisation est venue d'un penalty de Kessie en fin de match, après le doublé de De Ketelaere. En championnat, l'équipe de Sarri est douzième.

Le Borac, entraîné par Vinko Marinovic, est quant à lui en grande forme sur la scène nationale. Samedi 21 novembre, il a battu le Zeljeznicar 4-0 en Premier League, signant sa quatrième victoire en cinq matches toutes compétitions confondues.

En Europe, le bilan des Bosniens est moins brillant. Lors de la dernière journée de Conference League, le Borac s'est incliné 2-0 contre le Mjaellby et occupe la 21e place du classement.

L'Atalanta est 16e de ce même classement : les deux équipes ne sont donc séparées que par quelques points. Chaque résultat compte dans cette phase de ligue où la position au classement reste importante jusqu'à la dernière journée.

L'Atalanta a également fait match nul 1-1 contre le Kairat Almaty lors de sa dernière rencontre européenne. Une victoire en Bosnie lui donnerait un peu d'air après son passage à vide du début du mois de novembre.

Voici toutes les informations sur les chaînes TV et le streaming pour suivre cette rencontre.

Actualités des équipes

Concernant le Borac Banja Luka, entraîné par Vinko Marinovic, aucune information n'est pour l'instant disponible sur la composition probable, les blessures et les suspensions. Il en va de même pour l'Atalanta de Maurizio Sarri, pour laquelle aucun joueur indisponible ni aucune composition officielle ne sont signalés. Les informations seront actualisées à l'approche du coup d'envoi.

Forme actuelle

Le Borac Banja Luka compte quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, sans match nul. Son dernier résultat est une victoire 4-0 sur le terrain du Zeljeznicar en Premier League, après un succès 4-1 contre le Radnik Bijeljina. Sa seule défaite est le revers 2-0 contre le Mjaellby en Conference League. Au total, les Bosniens ont marqué 12 buts et en ont encaissé 5, avec entre-temps deux victoires, 2-0 et 4-2, à Zenica.

L'Atalanta compte une victoire, trois nuls et une défaite sur ses cinq derniers matches. Sa dernière rencontre s'est soldée par un 4-4 contre l'Inter en Serie A, après un succès 1-0 à Monza et un nul 1-1 face au Kairat Almaty en Conference League. Elle a également subi une défaite 3-0 à domicile contre Parme, tandis qu'un 2-2 face à la Fiorentina complète la série. L'équipe de Bergame a marqué 8 buts et en a encaissé 10.

Confrontations directes

Aucune confrontation entre le Borac Banja Luka et l'Atalanta ne figure dans les données disponibles. Il n'est donc pas possible de dresser un bilan de leurs duels.

Classement

Au classement de Conference League, le Borac Banja Luka occupe la 21e place, tandis que l'Atalanta est 16e.