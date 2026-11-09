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Ligue des Champions
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Nordic Wellness Arena
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Avec le concours de

Regardez BK Haecken FF contre Chelsea FC Women en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

BK Haecken FF vs Chelsea FC Women
BK Haecken FF
Chelsea FC Women
Ligue des Champions

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder BK Haecken FF face à Chelsea FC Women en direct aujourd’hui en Ligue des champions féminine.

Comment regarder BK Haecken FF contre Chelsea FC Women avec un VPN

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Présentation du match

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Ligue des Champions - Journée 4
Nordic Wellness Arena

Chelsea FC Women se rend à Göteborg pour affronter BK Häcken FF à la Nordic Wellness Arena, en Ligue des champions féminine.

L’équipe de Sonia Bompastor arrive en Suède avec sa campagne européenne au premier plan et occupe la quatrième place du classement de la Ligue des champions féminine.

Häcken, entraîné par Elena Sadiku, occupe la 16e place de la compétition et devra livrer une solide prestation à domicile pour mettre en difficulté une équipe de Chelsea en grande forme sur tous les tableaux.

La saison nationale du club suédois touche à sa fin et ses résultats récents en Damallsvenskan ont été plutôt solides. Son match nul face au Paris FC lors de sa dernière sortie en Ligue des champions a toutefois montré qu’il pouvait rivaliser à ce niveau.

Le dernier résultat de Chelsea en WSL est un match nul 1-1 contre Everton Women, qui a mis fin à une série de quatre victoires consécutives, dont un succès 6-0 face à Charlton Athletic et une victoire 2-0 contre la Roma sur la scène européenne.

L’effectif de Bompastor a montré qu’il pouvait être performant dans plusieurs compétitions, et ce déplacement en Suède constitue un nouveau test de sa capacité à briller en Ligue des champions.

Pour tout savoir sur la façon de regarder en direct cette rencontre de Ligue des champions féminine, lisez la suite.

Actualités des équipes et effectifs

BK Haecken FF vs Chelsea FC Women Équipes probables

Entraineur

  • E. Sadiku

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