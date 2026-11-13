Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
UEFA Nations League A
team-logoBelgique
Koning Boudewijnstadion
team-logoItalie
Regardez ici ! MolotovRegardez ici ! l'Equipe
Avec le concours de

Regardez Belgique-Italie en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et en streaming suivre le match ?

Belgique vs Italie
UEFA Nations League A
Belgique
Italie

Comment regarder le match de Ligue des nations de l’UEFA A entre la Belgique et l’Italie : heure du coup d’envoi et informations sur les équipes

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

NordVPN

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée

Regardez le foot partout
  • Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).
  • Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.
FranceMolotov
BelgiqueDAZN
SuisseSunrise TV
CanadaFubo
Algérie, Maroc, Vietnam, TunisiebeIN SPORTS CONNECT
  • Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).
  • Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.
  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !
crest
UEFA Nations League A - Journée 6
Koning Boudewijnstadion

Belgique-Italie sera diffusé en clair sur Rai 1, avec un streaming gratuit en direct disponible sur RaiPlay.

Le stade Roi Baudouin de Bruxelles accueille dimanche le choc décisif du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA entre la Belgique et l’Italie. La qualification pour les quarts de finale étant encore en jeu, les deux équipes ont tout à jouer.

L’Italie arrive à Bruxelles en grande forme après avoir battu la France 3-1 à San Siro jeudi soir. Francesco Esposito a été le grand protagoniste de la rencontre avec un doublé : un premier but à la 26e minute, puis un penalty décisif à la 75e. Ses deux buts ont permis à l’Italie de renverser la situation après l’ouverture du score d’Olise.

Roberto Mancini a montré qu’il savait lire le match : en laissant 65 % de la possession aux Français, son équipe a exploité les transitions verticales avec une précision redoutable. Davide Frattesi a inscrit le but du 2-1 à la 63e minute, une minute après l’entrée en jeu de Federico Dimarco, auteur de la passe décisive.

De son côté, la Belgique a pris trois points importants en Turquie jeudi, en s’imposant 2-1 grâce à Jeremy Doku et Charles De Ketelaere. Mark van Bommel arrive à Bruxelles avec une équipe qui compte désormais neuf points et qui, en cas de victoire, décrocherait son billet pour les quarts de finale indépendamment des autres résultats.

Romelu Lukaku n’a pas fait le déplacement à Izmir en raison d’un problème à la hanche, et van Bommel espère le récupérer pour cette rencontre. Doku, de retour après une longue blessure, a quant à lui déjà montré qu’il était en forme.

Au classement, un seul point sépare désormais l’Italie et la Belgique : l’Italie est en tête du groupe avec dix points, tandis que les Diables Rouges suivent avec neuf points. Une victoire belge renverserait la situation ; un nul ou une défaite de la Belgique laisserait la première place à l’Italie.

Voici toutes les informations pour suivre Belgique-Italie à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Belgique vs Italie Équipes probables

Entraineur

  • M. van Bommel

Du côté de la Belgique, Mark van Bommel n’a pas encore communiqué de composition probable ni fait de point officiel sur les blessures ou les suspensions. Romelu Lukaku a manqué le déplacement en Turquie en raison d’un problème à la hanche, et sa disponibilité pour ce match sera évaluée dans les heures précédant le coup d’envoi. D’autres informations seront communiquées à l’approche de la rencontre.

Roberto Mancini n’a pas non plus dévoilé son onze de départ. Le staff de l’Italie actualisera la liste des joueurs disponibles en fonction des dernières évaluations physiques avant le match. Les éventuelles blessures ou suspensions seront annoncées dans les heures précédant le coup d’envoi.

Forme du moment

BEL

BEL - Forme

ITA
V0-2
FRA
D0-1
TUR
V3-0
FRA
D4-1
TUR
V1-2
But marqué (encaissé)
8/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
ITA

ITA - Forme

BEL
D0-2
TUR
V1-4
FRA
N1-1
TUR
V3-1
FRA
V3-1
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
4/5

La Belgique a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue des nations. Son dernier résultat positif date de jeudi, avec une victoire 2-1 en Turquie. Auparavant, les Diables Rouges avaient subi une lourde défaite 4-1 contre la France, mais avaient battu la Turquie 3-0 à domicile en octobre. Sur ces cinq rencontres, la Belgique a marqué huit buts et en a encaissé sept.

L’Italie a enregistré quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Elle reste sur un succès 3-1 contre la France à San Siro jeudi, après le nul 1-1 obtenu au Parc des Princes le mois dernier. Sur cette période, l’équipe de Mancini a inscrit dix buts et en a encaissé quatre.

Confrontations directes

Face à face

BelgiqueNulItalie
1
1
3
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
0
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
UEFA Nations League A
Belgique badge
Belgique
BEL
0
Italie badge
Italie
ITA
1
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
2
FDM
UEFA Nations League A
Italie badge
Italie
ITA
2
Belgique badge
Belgique
BEL
1
FDM
Championnats d'europe
Belgique badge
Belgique
BEL
1
Italie badge
Italie
ITA
2
FDM
6Buts marqués7
Matchs au-delà des 2.5 buts3/5
Les deux équipes ont marqué3/5

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 25 septembre 2026, lorsque la Belgique s’est imposée 2-0 sur le terrain de l’Italie lors de la phase de groupes de cette même Ligue des nations. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux sélections, le bilan est de deux victoires de chaque côté et d’un match nul. Les matches les plus récents se sont tous disputés dans le cadre de la Ligue des nations entre 2024 et 2026.

Classement

Grp. 1

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
ItalieItalieITA
5311116+510
V
V
N
V
D
2
FranceFranceFRA
531185+310
D
V
N
V
V
3
BelgiqueBelgiqueBEL
530286+29
V
D
V
D
V
4
TurquieTurquieTUR
5005313-100
D
D
D
D
D
Championship Playoff
Barrage Relégation
Relégation

Au classement du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA, l’Italie occupe la première place et la Belgique la troisième.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google