Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, smartphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre emplacement numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits.

Allez sur le site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif qui détient les droits. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou connectez-vous auprès du diffuseur officiel pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

UEFA Nations League A - Journée 6 15 nov. 2026 - 14:45 Koning Boudewijnstadion

Belgique-Italie sera diffusé en clair sur Rai 1, avec un streaming gratuit en direct disponible sur RaiPlay.

Le stade Roi Baudouin de Bruxelles accueille dimanche le choc décisif du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA entre la Belgique et l’Italie. La qualification pour les quarts de finale étant encore en jeu, les deux équipes ont tout à jouer.

L’Italie arrive à Bruxelles en grande forme après avoir battu la France 3-1 à San Siro jeudi soir. Francesco Esposito a été le grand protagoniste de la rencontre avec un doublé : un premier but à la 26e minute, puis un penalty décisif à la 75e. Ses deux buts ont permis à l’Italie de renverser la situation après l’ouverture du score d’Olise.

Roberto Mancini a montré qu’il savait lire le match : en laissant 65 % de la possession aux Français, son équipe a exploité les transitions verticales avec une précision redoutable. Davide Frattesi a inscrit le but du 2-1 à la 63e minute, une minute après l’entrée en jeu de Federico Dimarco, auteur de la passe décisive.

De son côté, la Belgique a pris trois points importants en Turquie jeudi, en s’imposant 2-1 grâce à Jeremy Doku et Charles De Ketelaere. Mark van Bommel arrive à Bruxelles avec une équipe qui compte désormais neuf points et qui, en cas de victoire, décrocherait son billet pour les quarts de finale indépendamment des autres résultats.

Romelu Lukaku n’a pas fait le déplacement à Izmir en raison d’un problème à la hanche, et van Bommel espère le récupérer pour cette rencontre. Doku, de retour après une longue blessure, a quant à lui déjà montré qu’il était en forme.

Au classement, un seul point sépare désormais l’Italie et la Belgique : l’Italie est en tête du groupe avec dix points, tandis que les Diables Rouges suivent avec neuf points. Une victoire belge renverserait la situation ; un nul ou une défaite de la Belgique laisserait la première place à l’Italie.

Voici toutes les informations pour suivre Belgique-Italie à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Du côté de la Belgique, Mark van Bommel n’a pas encore communiqué de composition probable ni fait de point officiel sur les blessures ou les suspensions. Romelu Lukaku a manqué le déplacement en Turquie en raison d’un problème à la hanche, et sa disponibilité pour ce match sera évaluée dans les heures précédant le coup d’envoi. D’autres informations seront communiquées à l’approche de la rencontre.

Roberto Mancini n’a pas non plus dévoilé son onze de départ. Le staff de l’Italie actualisera la liste des joueurs disponibles en fonction des dernières évaluations physiques avant le match. Les éventuelles blessures ou suspensions seront annoncées dans les heures précédant le coup d’envoi.

Forme du moment

La Belgique a enregistré trois victoires et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Ligue des nations. Son dernier résultat positif date de jeudi, avec une victoire 2-1 en Turquie. Auparavant, les Diables Rouges avaient subi une lourde défaite 4-1 contre la France, mais avaient battu la Turquie 3-0 à domicile en octobre. Sur ces cinq rencontres, la Belgique a marqué huit buts et en a encaissé sept.

L’Italie a enregistré quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties. Elle reste sur un succès 3-1 contre la France à San Siro jeudi, après le nul 1-1 obtenu au Parc des Princes le mois dernier. Sur cette période, l’équipe de Mancini a inscrit dix buts et en a encaissé quatre.

Confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes remonte au 25 septembre 2026, lorsque la Belgique s’est imposée 2-0 sur le terrain de l’Italie lors de la phase de groupes de cette même Ligue des nations. Sur les cinq dernières rencontres entre les deux sélections, le bilan est de deux victoires de chaque côté et d’un match nul. Les matches les plus récents se sont tous disputés dans le cadre de la Ligue des nations entre 2024 et 2026.

Classement

Grp. 1 Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie ITA 5 3 1 1 11 6 +5 10 V V N V D 2 France FRA 5 3 1 1 8 5 +3 10 D V N V V 3 Belgique BEL 5 3 0 2 8 6 +2 9 V D V D V 4 Turquie TUR 5 0 0 5 3 13 -10 0 D D D D D Championship Playoff Barrage Relégation Relégation

Au classement du groupe 1 de la Ligue des nations A de l’UEFA, l’Italie occupe la première place et la Belgique la troisième.