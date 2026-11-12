Comment regarder Barcelone contre Arsenal Women avec un VPN

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Présentation du match

Ligue des Champions - Journée 4 12 nov. 2026 - 12:45 Estadi Johan Cruyff

Barcelone reçoit Arsenal Women à l’Estadi Johan Cruyff en Ligue des champions féminine de l’UEFA. Deux des meilleurs clubs d’Europe s’affrontent dans un match qui s’annonce comme un véritable test des ambitions continentales d’Arsenal.

Le Barcelone de Pere Romeu arrive en grande forme. Avec quatre victoires lors de ses cinq derniers matches, en Liga F et en Ligue des champions féminine, l’équipe affiche un niveau élevé. Parmi ses résultats récents figurent une victoire 5-1 contre Madrid Femenino et un succès 8-0 contre HB Køge.

Arsenal aborde cette rencontre avec une confiance grandissante. L’équipe de Renee Slegers a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 3-0 contre SL Benfica en Ligue des champions et un succès 2-1 sur le terrain de Liverpool FC Women en WSL le week-end dernier.

Au classement de la Ligue des champions féminine, Barcelone occupe la première place et Arsenal la cinquième. Cette rencontre revêt donc une importance particulière pour les deux clubs, qui cherchent à préciser leur position dans la compétition.

Lors de leur dernière confrontation dans cette compétition, en mai 2025, Arsenal s’était imposé 1-0. Barcelone voudra réaffirmer sa supériorité à domicile.