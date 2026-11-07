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Major League Soccer
team-logoAustin FC
Q2 Stadium
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Regardez ici ! Apple TV
Avec le concours de

Regardez Austin FC contre Portland Timbers en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Austin FC vs Portland Timbers
Austin FC
Portland Timbers
Major League Soccer

Le guide complet pour savoir comment regarder en direct le match de Major League Soccer entre Austin FC et Portland Timbers aujourd’hui.

Comment regarder Austin FC contre Portland Timbers avec un VPN

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  • Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

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Major League Soccer - Journée 34
Q2 Stadium

Austin FC reçoit Portland Timbers au Q2 Stadium d’Austin pour une rencontre de MLS dans la conférence Ouest qui revêt une importance considérable pour les deux clubs, alors que la saison régulière entre dans sa dernière ligne droite.

L’équipe de Davy Arnaud aborde ce match dans une période difficile. Austin a perdu quatre de ses cinq derniers matches de MLS, dont le plus récent face à LA Galaxy (4-1), et ses espoirs de qualification pour les playoffs s’amenuisent de semaine en semaine. Quatorzième de la conférence Ouest, le club qui reçoit est sous forte pression.

Portland arrive sur une dynamique favorable. L’équipe de Marti Cifuentes a remporté trois de ses cinq derniers matches, avec notamment deux victoires consécutives contre Charlotte FC et St. Louis City. Elle a battu Houston Dynamo FC 3-1 lors de sa dernière sortie. Les Timbers occupent la huitième place à l’Ouest et restent pleinement en course pour les playoffs.

Pour Austin, c’est un match qu’il ne peut pas se permettre de perdre. Une défaite à domicile réduirait presque à néant ses ambitions de qualification pour les playoffs et accentuerait la pression sur l’effectif d’Arnaud, alors qu’il ne resterait que peu de temps pour se reprendre.

Portland, à l’inverse, fera le déplacement avec confiance. Ses récents résultats ont transformé ce qui semblait être une saison difficile en une véritable course aux playoffs. Une victoire à Austin renforcerait encore sa position.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Austin FC contre Portland Timbers en direct, notamment la chaîne de télévision, les modalités de diffusion en streaming et l’heure du coup d’envoi.

Actualité des équipes et effectifs

Austin FC vs Portland Timbers Équipes probables

Entraineur

  • D. Arnaud

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