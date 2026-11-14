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WSL Série printemps
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Villa Park
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Regardez ici ! W-Sport
Avec le concours de

Regardez Aston Villa Women contre Birmingham City Women en direct aujourd’hui : qui diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Aston Villa Women vs Birmingham City Women
Aston Villa Women
Birmingham City Women
WSL Série printemps

Tout ce qu’il faut savoir pour regarder en direct le match de WSL entre les équipes féminines d’Aston Villa et de Birmingham City aujourd’hui.

Comment regarder Aston Villa Women contre Birmingham City Women avec un VPN

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Présentation du match

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WSL Série printemps - Journée 10
Villa Park

Aston Villa Women reçoit Birmingham City Women à Villa Park pour une rencontre de Women’s Super League dont les enjeux sont très différents pour les deux équipes.

L’équipe d’Aston Villa dirigée par Brian Soerensen aborde ce match dans une période difficile. Après un match nul prometteur contre Arsenal, elle a subi deux défaites consécutives : un revers 1-0 face à Manchester United en WSL et une défaite 4-1 contre Liverpool en coupe. Neuvième au classement, l’équipe qui reçoit doit réagir à domicile.

Birmingham, dernier du championnat, arrive lui aussi en difficulté pour ce derby. L’effectif d’Amy Merricks a perdu trois de ses cinq derniers matches, notamment 4-1 contre London City Lionesses et 1-4 face à Tottenham Hotspur en WSL.

Les deux clubs se connaissent bien. Ils se sont affrontés en octobre en Coupe de la WSL et se sont quittés sur un nul 1-1. Cette familiarité pourrait donner lieu à une rencontre serrée malgré leur écart au classement.

Pour Aston Villa, trois points atténueraient la pression et rapprocheraient l’équipe de la première moitié du classement. Pour Birmingham, obtenir un résultat dans ce derby constituerait précisément le point de départ dont l’équipe a besoin pour lancer son opération maintien.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Aston Villa Women contre Birmingham City Women en direct.

Actualité et effectifs des équipes

Aston Villa Women vs Birmingham City Women Équipes probables

Entraineur

  • B. Soerensen

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