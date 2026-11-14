Comment regarder Aston Villa Women contre Birmingham City Women avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez être confronté à des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable . Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN situé dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France W-Sport Belgique W-Sport Suisse sportdigital+ Canada Sportsnet Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie W-Sport

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur sélectionné pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à la diffusion et profiter du match !

Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 10 15 nov. 2026 - 09:00 Villa Park

Aston Villa Women reçoit Birmingham City Women à Villa Park pour une rencontre de Women’s Super League dont les enjeux sont très différents pour les deux équipes.

L’équipe d’Aston Villa dirigée par Brian Soerensen aborde ce match dans une période difficile. Après un match nul prometteur contre Arsenal, elle a subi deux défaites consécutives : un revers 1-0 face à Manchester United en WSL et une défaite 4-1 contre Liverpool en coupe. Neuvième au classement, l’équipe qui reçoit doit réagir à domicile.

Birmingham, dernier du championnat, arrive lui aussi en difficulté pour ce derby. L’effectif d’Amy Merricks a perdu trois de ses cinq derniers matches, notamment 4-1 contre London City Lionesses et 1-4 face à Tottenham Hotspur en WSL.

Les deux clubs se connaissent bien. Ils se sont affrontés en octobre en Coupe de la WSL et se sont quittés sur un nul 1-1. Cette familiarité pourrait donner lieu à une rencontre serrée malgré leur écart au classement.

Pour Aston Villa, trois points atténueraient la pression et rapprocheraient l’équipe de la première moitié du classement. Pour Birmingham, obtenir un résultat dans ce derby constituerait précisément le point de départ dont l’équipe a besoin pour lancer son opération maintien.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Aston Villa Women contre Birmingham City Women en direct.

Actualité et effectifs des équipes