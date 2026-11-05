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Serie B - Journée 11 6 nov. 2026 - 14:30 Cino e Lillo Del Duca

Ascoli-Palermo est diffusé en direct sur DAZN et LaB Channel, les plateformes qui détiennent les droits de la Serie B 2026/27. Voici les chaînes disponibles pour suivre le match.

Le stade Cino e Lillo Del Duca d’Ascoli accueille l’une des rencontres les plus importantes de cette journée de Serie B. L’Ascoli de Francesco Tomei reçoit le Palermo de Filippo Inzaghi dans un duel entre le leader et une équipe en quête de régularité.

Le Palermo arrive à Ascoli en tête du classement et dans une forme qui ne laisse guère de place au doute. Quatre victoires lors de ses cinq derniers matches de championnat, avec un seul nul à Pise (3-3), témoignent d’une équipe qui a trouvé une identité bien définie sous la direction d’Inzaghi.

Dominic Vavassori figure parmi les joueurs en vue du Palermo. Ce jeune attaquant né en 2005, arrivé cet été de l’Atalanta, s’est assuré une place de titulaire et ses performances ont également attiré l’attention à l’échelle nationale.

Troisième au classement, l’Ascoli ne traverse pas une période brillante. L’équipe de Tomei a obtenu un nul et deux victoires lors de ses cinq derniers matches, mais le 0-0 contre l’Arezzo lors de la dernière journée a interrompu une série positive qui comprenait notamment un large succès 6-1 face au Catanzaro.

Tomei sait qu’affronter le Palermo, leader du championnat, exigera une autre prestation que lors des dernières sorties. Pour Inzaghi, c’est l’occasion de montrer que cette première place ne doit rien au hasard.

Voici toutes les informations pour suivre Ascoli-Palermo en direct à la télévision et en streaming.

Actualités des équipes

Francesco Tomei n’a pas encore communiqué la composition officielle de l’Ascoli. Aucune information n’est disponible concernant d’éventuelles blessures ou suspensions, et les dernières nouvelles sur l’effectif seront publiées peu avant le coup d’envoi.

Filippo Inzaghi n’a pas non plus dévoilé ses choix pour ce déplacement. Le Palermo n’a fait aucune communication officielle concernant d’éventuelles absences ou des joueurs sous la menace d’une suspension. La composition probable sera précisée dans les heures précédant la rencontre.

Forme du moment

L’Ascoli affiche un bilan de deux victoires et trois nuls lors de ses cinq derniers matches de Serie B, sans aucune défaite. Son résultat le plus récent est un nul 0-0 contre l’Arezzo, après une victoire 2-0 face à la Sampdoria et un large succès 6-1 contre le Catanzaro. L’Ascoli a inscrit neuf buts et en a encaissé deux sur cette période.

De son côté, le Palermo a obtenu quatre victoires et un nul lors de ses cinq dernières sorties en championnat. Il reste sur un succès 3-1 face au LR Vicenza, après un nul 3-3 contre Pise. Sur cette période, l’équipe d’Inzaghi a inscrit douze buts et en a encaissé dix, avec une attaque qui ne s’arrête jamais.

Confrontations précédentes

La dernière confrontation entre les deux équipes en Serie B remonte au 5 mai 2024, lorsque le Palermo avait fait match nul 2-2 à domicile contre l’Ascoli. Sur les cinq dernières rencontres disponibles, le Palermo s’est imposé trois fois, contre une victoire pour l’Ascoli et un nul. Le Palermo a également gagné lors de ses déplacements à Ascoli en septembre 2023 et en janvier 2023, sur les scores respectifs de 0-1 et 1-2.

Classement

En Serie B, le Palermo occupe la première place du classement, tandis que l’Ascoli est troisième. La rencontre au Del Duca est donc un duel direct entre deux équipes qui visent la montée.