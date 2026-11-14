Comment regarder Arsenal Women contre London City Lionesses avec un VPN

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Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 10 15 nov. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Arsenal Women retrouve la WSL dimanche à l’Emirates Stadium, où l’équipe recevra London City Lionesses pour une rencontre importante aux deux extrémités du classement.

L’équipe de Renee Slegers aborde ce match après un encourageant nul 1-1 face à Barcelone en Ligue des champions féminine, un résultat qui lui a permis de réintégrer le top 4 de la phase de ligue. Arsenal a remporté trois de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, mais sa situation en championnat reste préoccupante : l’équipe occupe la sixième place de la WSL, à 12 points du leader, Manchester City.

Frida Maanum s’est illustrée en milieu de semaine en reprenant avec puissance un ballon repoussé pour donner l’avantage à Arsenal contre toute attente à l’Estadi Johan Cruyff. Les visiteuses ont conservé le point du nul malgré les 18 tirs tentés par Barcelone avant la pause. Cette prestation défensive aura donné confiance à Slegers avant la rencontre de dimanche.

London City Lionesses arrive en grande forme. L’équipe d’Eder Maestre occupe la troisième place de la WSL et a remporté quatre de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, dont une victoire 4-1 contre Birmingham City Women le week-end dernier. Elle a fait match nul contre Liverpool et battu Crystal Palace et West Ham lors de ses dernières sorties, montrant qu’elle peut rivaliser régulièrement à ce niveau.

Le bilan des confrontations directes favorise Arsenal, mais London City Lionesses a montré qu’il ne fallait plus sous-estimer cette équipe. Sa seule défaite lors des cinq dernières confrontations remonte à septembre 2025, à l’Emirates, où Arsenal s’était imposé 4-1.

Cette rencontre compte pour les deux clubs. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder le match.

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