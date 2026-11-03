Comment regarder Al-Taawoun contre Al-Faisaly avec un VPN
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- Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
- Rendez-vous sur la plateforme du diffuseur officiel. Accédez au site Internet ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
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Présentation du match
Al-Taawoun affronte Al-Faisaly en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club saoudien espère s’appuyer sur ses récentes performances sur la scène continentale.
Al-Taawoun aborde cette rencontre après avoir remporté son dernier duel face à Al-Faisaly 2-0, un résultat qui lui a donné de l’élan en phase de groupes. Ses performances en championnat ont été irrégulières, mais la Ligue des champions 2 de l’AFC lui a davantage réussi.
Al-Faisaly arrive dans une situation difficile. Le club jordanien a perdu deux de ses cinq derniers matches, dont cette défaite 2-0 contre Al-Taawoun, et occupe la troisième place du groupe C avant cette rencontre.
Al-Taawoun est en tête du groupe C et voudra conforter sa position avec une nouvelle victoire à domicile. Un deuxième succès consécutif face au même adversaire le rapprocherait nettement de la qualification.
Pour Al-Faisaly, la marge d’erreur se réduit. Une défaite mettrait sérieusement en péril ses chances de qualification : le club devra, à tout le moins, montrer un meilleur visage.
Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al-Taawoun contre Al-Faisaly, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.