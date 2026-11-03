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Regardez Al-Taawoun contre Al-Faisaly en direct aujourd’hui : sur quelle chaîne et quelle plateforme de streaming suivre le match ?

Al-Taawoun vs Al-Faisaly
Al-Taawoun
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Tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al-Taawoun contre Al-Faisaly en direct aujourd’hui, en Ligue des champions 2 de l’AFC.

Comment regarder Al-Taawoun contre Al-Faisaly avec un VPN

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Présentation du match

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AFC Champions League Two - Journée 4

Al-Taawoun affronte Al-Faisaly en Ligue des champions 2 de l’AFC. Le club saoudien espère s’appuyer sur ses récentes performances sur la scène continentale.

Al-Taawoun aborde cette rencontre après avoir remporté son dernier duel face à Al-Faisaly 2-0, un résultat qui lui a donné de l’élan en phase de groupes. Ses performances en championnat ont été irrégulières, mais la Ligue des champions 2 de l’AFC lui a davantage réussi.

Al-Faisaly arrive dans une situation difficile. Le club jordanien a perdu deux de ses cinq derniers matches, dont cette défaite 2-0 contre Al-Taawoun, et occupe la troisième place du groupe C avant cette rencontre.

Al-Taawoun est en tête du groupe C et voudra conforter sa position avec une nouvelle victoire à domicile. Un deuxième succès consécutif face au même adversaire le rapprocherait nettement de la qualification.

Pour Al-Faisaly, la marge d’erreur se réduit. Une défaite mettrait sérieusement en péril ses chances de qualification : le club devra, à tout le moins, montrer un meilleur visage.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al-Taawoun contre Al-Faisaly, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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