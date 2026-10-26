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Regardez Al Qadsiah contre Al-Sadd en direct : diffusion à la télévision, en streaming et couverture internationale de la Ligue des champions Élite de l’AFC

Al Quadisiya vs Al-Sadd
Al Quadisiya
Al-Sadd
AFC Champions League Elite

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Comment regarder Al Qadsiah contre Al-Sadd avec un VPN

  1. Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance, comme ExpressVPN, et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).
  2. Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessous).
  3. Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).
  4. Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.
  5. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

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Présentation du match

Al Qadsiah reçoit Al-Sadd en Ligue des champions Élite de l’AFC. L’équipe de Brendan Rodgers cherche à rebondir sur la scène continentale après une semaine difficile en championnat.

Al Qadsiah aborde cette rencontre après une défaite 3-2 contre Al Hilal en Saudi Pro League. C’est son premier revers depuis plusieurs semaines, après une belle série qui l’avait porté en tête du classement. Ce résultat est douloureux, mais la Ligue des champions Élite de l’AFC lui offre une occasion immédiate de repartir de l’avant.

Al-Sadd, entraîné par Razvan Lucescu, arrive en mauvaise forme à tous points de vue. Le club qatari a perdu quatre de ses cinq derniers matches, entre la Stars League et la Ligue des champions Élite de l’AFC. Il encaisse beaucoup de buts et peine à trouver de la régularité.

La seule victoire d’Al-Sadd sur cette série de cinq matches a été obtenue contre Al-Shahaniya, et le club s’est déjà incliné face à Al Hilal dans cette compétition. L’écart de forme actuel entre les deux équipes est net.

Au stade Prince Saud bin Jalawi, les supporters d’Al Qadsiah attendront une réaction des joueurs de Rodgers. Les locaux ont montré qu’ils pouvaient marquer beaucoup de buts, notamment lors d’une victoire 5-0 contre Al Kholood et d’un succès 2-1 face à Abha au cours de leur récente série.

Pour Al-Sadd, c’est l’occasion d’enrayer une mauvaise passe qui l’a fait tomber à la 16e place du classement du groupe Ouest. L’équipe de Lucescu a grand besoin de points pour rester dans la course dans cette compétition.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al Qadsiah contre Al-Sadd en direct.

Actualité des équipes et effectifs

Al Quadisiya vs Al-Sadd Équipes probables

Entraineur

  • Brendan Rogers

Brendan Rodgers n’a pas confirmé le onze de départ d’Al Qadsiah et aucune information sur d’éventuelles blessures ou suspensions n’est actuellement disponible pour l’équipe à domicile. Des précisions seront ajoutées à l’approche du coup d’envoi, lorsque la composition du groupe sera plus claire.

Les détails concernant le groupe d’Al-Sadd de Razvan Lucescu ne sont pas non plus confirmés à ce stade, et aucune blessure ni suspension n’est signalée. D’autres informations sur l’équipe seront communiquées dès qu’elles seront disponibles.

Forme actuelle

ALQ

ALQ - Forme

ALK
V0-5
PAT
N1-1
ABH
V2-1
ALT
V0-1
HIL
D2-3
But marqué (encaissé)
11/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
3/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
ALS

ALS - Forme

EST
D3-0
ALA
D2-3
HIL
D0-2
ADS
D2-3
SHA
V0-4
But marqué (encaissé)
8/11
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Al Qadsiah compte trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq derniers matches, avec 11 buts marqués et sept encaissés. Son dernier résultat est une défaite 3-2 contre Al Hilal en Saudi Pro League, qui a mis fin à une série comprenant une victoire 1-0 face à Al-Taawoun et un succès 5-0 contre Al Kholood. Le match nul a été obtenu contre Pakhtakor Tashkent en Ligue des champions Élite de l’AFC.

Al-Sadd a remporté un seul de ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, et en a perdu quatre, avec sept buts marqués et 12 encaissés. Sa seule victoire, 4-0 contre Al-Shahaniya, a été obtenue en Stars League. Le club reste sur deux défaites consécutives, 3-2 face à Al-Duhail et 2-0 contre Al Hilal dans cette compétition.

Historique des confrontations

Aucune donnée n’est disponible sur les cinq dernières confrontations entre Al Qadsiah et Al-Sadd. Des éléments supplémentaires sur leurs précédentes rencontres seront ajoutés dès que les informations seront disponibles.

Classement

West

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Al-AinAl-AinALA
220081+76
V
V
2
EsteghlalEsteghlalEST
220051+46
V
V
3
Al HilalAl HilalHIL
220041+36
V
V
4
Shabab Al-Ahli Dubai FCShabab Al-Ahli Dubai FCALA
220031+26
V
V
5
Al AhliAl AhliAHL
211042+24
V
N
6
Al QuadisiyaAl QuadisiyaALQ
211032+14
N
V
7
Neftchi FargonaNeftchi FargonaNEF
210123-13
D
V
8
Al Nasr FCAl Nasr FCALN
210135-23
V
D
9
Pakhtakor TashkentPakhtakor TashkentPAT
20202202
N
N
10
Al-ShamalAl-ShamalALS
20201102
N
N
11
Al IttihadAl IttihadITT
201123-11
D
N
12
TractorTractorTRA
201101-11
N
D
13
Al-GharafaAl-GharafaALG
200224-20
D
D
14
Al-WaslAl-WaslALW
200225-30
D
D
15
Al Quwa Al JawiyaAl Quwa Al JawiyaALQ
200215-40
D
D
16
Al-SaddAl-SaddALS
200205-50
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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