Comment regarder Al Hilal contre Shabab Al-Ahli Dubai FC avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Elite - Journée 4 3 nov. 2026 - 13:15

Al Hilal retrouve la Ligue des champions Élite de l’AFC mardi 3 novembre, avec la réception de Shabab Al-Ahli Dubai FC lors de la 4e journée de la compétition continentale.

L’équipe de Simone Inzaghi aborde cette rencontre à la cinquième place du classement du groupe Ouest. Leader en Arabie saoudite, elle cherche à améliorer sa position sur la scène continentale après un parcours en dents de scie jusqu’ici.

Al Hilal arrive en bonne forme sur la scène nationale. Sa victoire 2-0 contre Al Fateh le 31 octobre a prolongé sa série de bons résultats en Saudi Pro League, dont il occupe la première place avec 30 points en 11 matches.

Ollie Watkins a joué un rôle central dans ce parcours en championnat. L’attaquant anglais a inscrit cinq buts et délivré cinq passes décisives en huit apparitions en Saudi Pro League depuis son arrivée en provenance d’Aston Villa. Il a rapidement reconnu que le saut de niveau était plus important que prévu, décrivant le championnat comme difficile et saluant la qualité des clubs.

Shabab Al-Ahli aborde la rencontre en meilleure position dans le groupe, à la deuxième place du classement de la zone Ouest. Le club de Dubaï a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues, dont une victoire 2-0 contre Esteghlal en Ligue des champions Élite de l’AFC le 27 octobre.

L’effectif d’Andre Jardine arrive à Riyad sur une véritable dynamique. Ces cinq victoires en cinq matches, entre compétitions nationales et continentales, témoignent d’une régularité qu’Al Hilal, battu par Al-Shamal lors de sa dernière sortie en Ligue des champions, devra égaler.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Al Hilal contre Shabab Al-Ahli Dubai FC.

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