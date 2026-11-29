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Serie C - Journée 16 30 nov. 2026 - 14:45

La Reggiana reçoit Ostia Mare dans une rencontre du groupe B de Serie C. Ce match oppose une équipe de la première moitié du classement à une formation qui lutte dans le bas du tableau.

La Reggiana reste sur deux nuls consécutifs. Après le 1-1 contre Forlì, elle a été tenue en échec 0-0 à Livourne, après sa défaite 4-3 face à l’Atalanta U23.

La Reggiana occupe la septième place du groupe. Son succès 2-0 contre la Sambenedettese fin octobre reste sa seule victoire lors des cinq derniers matches.

Ostia Mare traverse une période difficile et occupe la 18e place du classement. Lors de la dernière journée, l’équipe a fait match nul 0-0 contre l’Atalanta U23, après un 2-2 face à Guidonia Montecelio.

Les défaites de début novembre et d’octobre pèsent toutefois lourd : le 0-4 contre La Spezia, le 1-0 contre Livourne et le 1-2 face à Vado. Les visiteurs cherchent à enchaîner après deux matches sans défaite.

L’écart au classement est net, mais les deux équipes ont besoin de points et de signes encourageants. Voici toutes les informations sur l’heure du match, la chaîne TV et le streaming en direct.

Nouvelles des équipes

Pour la Reggiana, aucune information n’est actuellement disponible concernant l’entraîneur, la composition probable, les blessures ou les suspensions. Des précisions seront apportées à l’approche du coup d’envoi.

Il en va de même pour Ostia Mare : aucune indication n’est disponible sur les joueurs indisponibles ou le onze de départ. Nous ajouterons les nouveautés dès qu’elles seront officielles.

Forme récente

La Reggiana compte une victoire, deux nuls et deux défaites lors de ses cinq derniers matches de Serie C. Son dernier résultat est un 1-1 contre Forlì, précédé d’un 0-0 face à Livourne. Le 2-0 contre la Sambenedettese est son seul succès sur cette période, tandis que le 4-3 face à l’Atalanta U23 et le 0-2 contre Grosseto constituent ses deux défaites. Au total, la Reggiana a inscrit 7 buts et en a encaissé 9.

Ostia Mare compte deux nuls et trois défaites sur la même période, sans victoire. Son dernier match s’est soldé par un 0-0 contre l’Atalanta U23, après un 2-2 face à Guidonia Montecelio. La défaite 0-4 contre La Spezia pèse lourd. Le bilan total est de 5 buts marqués et 9 encaissés.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les récentes confrontations entre la Reggiana et Ostia Mare. Il n’est donc pas possible de dresser un bilan de leurs face-à-face.

Classement

Dans le groupe B de Serie C, la Reggiana occupe la septième place, tandis qu’Ostia Mare est 18e.