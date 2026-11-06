Comment regarder Wrexham contre Wolverhampton Wanderers avec un VPN

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Présentation du match

Championship - Journée 15 7 nov. 2026 - 07:30 SToK Cae Ras

Wrexham reçoit Wolverhampton Wanderers au SToK Cae Ras en Championship. L’équipe de Phil Parkinson affronte l’un de ses adversaires les plus redoutables de la saison, Wolverhampton occupant la deuxième place du classement.

Wrexham aborde cette rencontre après avoir battu Middlesbrough 2-0 lors de son dernier match, un résultat qui aura considérablement remonté le moral de l’équipe après deux défaites consécutives contre Sheffield United et Blackburn Rovers. Cette victoire a mis fin à une série difficile et redonné confiance au groupe de Parkinson au bon moment, avant un match qui exigera un effort collectif similaire.

Wrexham occupe la 16e place du classement de Championship. Si le résultat contre Middlesbrough a quelque peu atténué la pression, le club ne peut pas se permettre de retomber dans l’irrégularité qui a marqué une grande partie de sa saison. L’absence de joueurs offensifs clés a réduit son efficacité dans le dernier tiers du terrain, et ce problème demeure.

Wolverhampton, entraîné par Cesar Peixoto, se rend dans le nord du pays de Galles en excellente forme. Le club a remporté quatre de ses cinq derniers matches de Championship, dont une victoire 1-2 sur le terrain de Bristol City lors de sa dernière sortie et un succès 3-0 contre Cardiff City juste avant. Il arrive avec le statut de sérieux prétendant à la montée et une dynamique nettement favorable.

L’équipe de Peixoto n’a encaissé qu’un seul but lors de ses trois derniers matches et affiche une solidité défensive qui la rend difficile à percer. Pour une attaque de Wrexham toujours privée de joueurs clés, se créer des occasions face à cette défense de Wolverhampton représentera un défi de taille.

L’écart au classement parle de lui-même. Wolverhampton vise la montée directe, tandis que Wrexham tente de prendre une avance confortable sur les trois derniers. Les deux équipes ont de solides raisons de vouloir gagner, mais pour des motifs bien différents.

Retrouvez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour suivre ce match de Championship en direct, notamment la chaîne de télévision, les informations sur le streaming et l’heure du coup d’envoi.

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