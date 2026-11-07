Comment regarder Vitoria de Guimaraes contre le FC Porto avec un VPN

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Présentation du match

Liga Portugal - Journée 11 8 nov. 2026 - 13:00 Estadio D. Afonso Henriques

Le FC Porto se rend à l’Estadio D. Afonso Henriques pour affronter Vitoria de Guimaraes en Liga Portugal. L’équipe de Francesco Farioli cherchera à conserver son emprise sur la première place du classement.

Porto arrive à Guimaraes en grande forme sur la scène nationale et occupe la tête du classement de Liga Portugal. Sa récente série comprend une victoire 4-1 contre Naples en Ligue des champions en milieu de semaine. Ce succès, acquis à l’Estadio do Dragao, a mis en évidence la qualité que Farioli a développée en 60 matches à la tête de Porto.

Vitoria, entraîné par Tiago Margarido, aborde cette rencontre à la 13e place du classement. Sa dernière sortie s’est soldée par un match nul et vierge contre Gil Vicente. Il lui faudra nettement hausser son niveau pour inquiéter une équipe de Porto qui a remporté quatre de ses cinq derniers matches officiels.

La prestation de Porto en milieu de semaine a particulièrement retenu l’attention pour sa domination en seconde période. L’entraîneur de Naples, Massimiliano Allegri, a ouvertement attribué un rôle décisif dans le résultat à la profondeur du banc de Porto et à son intensité physique. Scott McTominay et Rasmus Hojlund ont tous deux évoqué sans détour les dégâts infligés par Porto, Hojlund reconnaissant que Naples se trouvait « dans une situation très sombre » après cette défaite.

Pour Vitoria, les absences de Francisco Dias, Gui et Juan Diego Castillo mettront à l’épreuve la profondeur de son effectif face au leader du championnat. Porto devra, de son côté, se passer de Vasco Sousa, mais disposera pour le reste d’un effectif presque au complet.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Vitoria de Guimaraes contre le FC Porto, notamment les possibilités de suivre le match en streaming, les chaînes de diffusion et l’heure du coup d’envoi.

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