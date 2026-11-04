Comment regarder Svay Rieng contre Tampines Rovers FC avec un VPN

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Présentation du match

AFC Champions League Two - Journée 4 5 nov. 2026 - 07:15

Svay Rieng reçoit Tampines Rovers FC dans le groupe G de la Ligue des champions 2 de l’AFC. Les deux équipes chercheront à consolider leur position au classement.

Le club cambodgien occupe la deuxième place du groupe et aborde ce match fort de sa récente expérience continentale. Ses performances à domicile dans cette compétition ont beaucoup fait parler, et il aura à cœur de poursuivre sur cette lancée.

Tampines Rovers arrive après avoir fait match nul 0-0 face à Geylang International FC en S.League, à Singapour, quelques jours seulement avant cette rencontre. Ce résultat prolonge une série en dents de scie pour le club, qui doit composer avec ses engagements régionaux et nationaux durant cette période.

Les deux équipes se sont affrontées il y a quelques jours à peine, avec un résultat qui aura surpris de nombreux observateurs. Svay Rieng s’est imposé 5-1 lors de cette rencontre, un score qui donne une dimension intrigante à ce match retour.

Tampines devra réagir nettement pour conserver ses chances dans le groupe G. Svay Rieng, de son côté, cherchera à conforter sa place dans le haut du classement grâce à un nouveau résultat positif à domicile.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Svay Rieng contre Tampines Rovers FC, notamment l’heure du coup d’envoi et les dernières nouvelles des équipes.

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