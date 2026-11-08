Comment regarder Saint-Trond contre Zulte Waregem avec un VPN

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Présentation du match

First Division A - Journée 11 8 nov. 2026 - 13:15 Daio Wasabi Stayen Stadium

Saint-Trond reçoit Zulte Waregem au Daio Wasabi Stayen Stadium, à Saint-Trond, pour une rencontre de première division A qui revêt une réelle importance pour les deux équipes, proches du bas du classement de l’élite belge.

L’équipe de Frederic De Meyer a traversé quelques semaines agitées. Les engagements en Ligue Conférence ont mis l’effectif à rude épreuve, et deux défaites consécutives en championnat contre le Club Bruges et l’OH Louvain ont laissé Saint-Trond à la 15e place du classement.

Un résultat positif, rare ces derniers temps, est toutefois venu en milieu de semaine. Saint-Trond a fait match nul 1-1 contre Brann en Ligue Conférence le 5 novembre, un résultat qui a au moins permis de stabiliser la situation avant ce rendez-vous en championnat.

Zulte Waregem, dirigé par Michael Beale, arrive dans une situation tout aussi difficile : 12e au classement, il reste sur trois défaites consécutives en première division A. Le revers 4-2 contre le Club Bruges, le 30 octobre, a été le dernier coup dur en date.

L’équipe de Beale a certes remporté un match de coupe 3-0 contre le RFC Seraing en octobre, mais ses résultats en championnat restent problématiques. Quatre défaites lors de ses cinq derniers matches officiels en disent long.

Une victoire offrirait à l’une ou l’autre équipe un répit bienvenu dans la seconde moitié très serrée du classement. Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match en direct.

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