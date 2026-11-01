Comment regarder St.Truiden contre OH Leuven avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel de manière plus sécurisée, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? C’est là qu’un réseau privé virtuel (VPN) peut être utile.

France DAZN Belgique DAZN Suisse DAZN Luxembourg DAZN Canada Fubo

Choisissez un VPN fiable . Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ExpressVPN ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Optez pour un fournisseur de VPN de confiance (par exemple ) et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur . Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus).

. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé (consultez notre tableau des diffuseurs internationaux ci-dessus). Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder à l’intégralité du contenu et profiter du match !

Présentation du match

First Division A - Journée 10 1 nov. 2026 - 10:00 Daio Wasabi Stayen Stadium

St. Truiden reçoit OH Leuven au Daio Wasabi Stayen Stadium, à Sint-Truiden, pour un match de Division 1A entre deux clubs en difficulté dans le bas du classement du championnat belge.

L’équipe de Frederic De Meyer aborde cette rencontre après un parcours compliqué en championnat, même si ses résultats récents, toutes compétitions confondues, brossent un tableau plus nuancé que ne le laisse penser sa place au classement.

St. Truiden dispute également la Ligue Conférence cette saison, et cet engagement européen a sollicité son effectif sur plusieurs fronts au cours du mois écoulé.

Timmy Simons emmène OH Leuven à Sint-Truiden dans une situation tout aussi précaire en championnat : les visiteurs ont fait match nul lors de trois de leurs quatre dernières rencontres de Division 1A.

Leuven a fait preuve de résistance sans parvenir régulièrement à s’imposer. L’équipe de Simons devra transformer ses matchs nuls en victoires pour s’éloigner de la zone dangereuse.

Les deux équipes savent qu’une victoire leur donnerait une marge appréciable au classement. Voici toutes les informations pour suivre ce match en direct.