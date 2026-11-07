Comment regarder San Diego FC contre Sporting Kansas City avec un VPN

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Présentation du match

Major League Soccer - Journée 34 7 nov. 2026 - 19:00 Snapdragon Stadium

San Diego FC reçoit Sporting Kansas City au Snapdragon Stadium pour un match de saison régulière de Major League Soccer qui aura des conséquences sur le classement de la Conférence Ouest.

San Diego occupe la 13e place à l’Ouest et aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés. L’équipe de Mikey Varas a remporté son match contre St. Louis City le 31 octobre, mais peine à trouver de la régularité : elle a fait trois matches nuls lors de ses cinq dernières rencontres et subi au passage une lourde défaite 4-1 face aux Vancouver Whitecaps.

Sporting Kansas City arrive dans une situation encore plus difficile. L’équipe de Raphael Wicky est 15e de la Conférence Ouest et n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches. Elle n’a pris qu’un point grâce à un nul contre FC Dallas le 31 octobre, tout en encaissant de nombreux buts au cours de cette série.

Les confrontations directes sont favorables à San Diego. Lors des deux rencontres disputées en 2025 et 2026, SDFC n’a pas perdu, avec deux victoires et un match nul, dont un succès 1-0 sur le terrain de Sporting Kansas City en mars, plus tôt cette saison.

Alors que les deux clubs figurent dans la seconde moitié du classement à l’Ouest, aucun ne peut se permettre de prendre ce match à la légère. Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre la rencontre en direct.

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