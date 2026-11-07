Comment regarder Royal Antwerp contre Lommel avec un VPN

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Avant-match

First Division A - Journée 11 7 nov. 2026 - 14:45 Bosuil Stadion

Royal Antwerp reçoit Lommel au Bosuil Stadion, à Anvers, pour une rencontre de Division 1A entre deux équipes aux trajectoires opposées dans l’élite belge.

L’équipe de Marvin Compper reste sur une défaite 2-1 contre le Cercle Bruges, le 1er novembre, lors de sa dernière sortie en championnat. Ce résultat a prolongé une période difficile en championnat, et l’équipe locale voudra renouer avec la victoire sur son terrain.

Lommel, entraîné par Lee Johnson, arrive en confiance après sa victoire 2-0 contre La Gantoise lors de son dernier match de Division 1A. L’équipe visiteuse a montré qu’elle savait obtenir des résultats à l’extérieur et ne viendra pas à Anvers uniquement pour défendre.

Huitième au classement, Lommel devance Royal Antwerp, douzième. Cet écart donne à la rencontre un enjeu qui dépasse la fierté locale.

Les confrontations entre ces clubs sont rares à ce niveau, et leur histoire commune remonte aux divisions inférieures. Les deux entraîneurs auront conscience de l’enjeu au classement.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder Royal Antwerp contre Lommel, notamment l’heure du coup d’envoi, les nouvelles des équipes et leur forme récente.

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