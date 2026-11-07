Comment regarder Real Sociedad - Rayo Vallecano avec un VPN

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Présentation du match

LaLiga - Journée 12 8 nov. 2026 - 10:15 Reale Arena

Real Sociedad reçoit Rayo Vallecano à la Reale Arena de San Sebastian, dimanche, pour un match de Liga qui compte véritablement pour les deux clubs, situés à des niveaux différents du classement.

L’équipe de Pellegrino Matarazzo occupe la cinquième place de Liga et aborde cette rencontre après une série de résultats contrastés. Elle a fait match nul 1-1 contre Lyon en Ligue Europa avant de s’incliner 2-1 face à l’Athletic Bilbao lors de sa dernière sortie en championnat, un résultat qui aura renforcé sa détermination avant ce rendez-vous à domicile.

Real Sociedad ne manque pas de qualités offensives. Sa large victoire 6-0 contre Lillestroem en Ligue Europa et son succès 5-2 à Malaga en Liga confirment que l’équipe peut se montrer redoutable lorsqu’elle est lancée. Mener de front les campagnes européenne et nationale reste le principal défi de Matarazzo.

Rayo Vallecano arrive à la douzième place et a besoin de points. L’équipe de Benat San Jose a montré qu’elle savait obtenir des résultats, notamment en battant Celta Vigo 3-0 lors de sa dernière sortie en Liga, mais son inconstance caractérise sa saison jusqu’ici.

Les visiteurs n’ont perdu qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette rencontre s’annonce donc plus disputée que le classement seul ne pourrait le laisser penser. Rayo ne se rend pas à San Sebastian pour faire de la figuration.

Les deux clubs ont récemment livré des rencontres serrées, notamment un match nul 3-3 à Vallecas en avril et une victoire 1-0 de Rayo à la Reale Arena en octobre 2025. Jouer à domicile est un avantage, mais Sociedad devra être à son meilleur niveau.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour regarder ce match de Liga en direct.

Les options de diffusion en streaming et à la télévision pour Real Sociedad - Rayo Vallecano sont indiquées ci-dessous. Utilisez ExpressVPN pour accéder à votre service de streaming préféré en toute sécurité ou contourner les restrictions géographiques si vous regardez le match depuis une région autre que celle où vous vous trouvez habituellement.

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